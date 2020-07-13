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Трамп хотел продать Пуэрто-Рико – бывшая и.о. министра внутренней безопасности США

После разрушительного урагана в Пуэрто-Рико в 2017 году президент США Дональд Трамп предлагал продать остров или избавиться от него разными путями, заявила бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк.

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Трамп предлагал избавиться от "актива"
Трамп предлагал избавиться от "актива"
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико, которое является свободно ассоциированным государством под управлением Вашингтона. Об этом в интервью The New York Times, опубликованном 10 июля, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк.

Дюк почти 30 лет проработала в департаментах внутренней безопасности и обороны США, была заместителем министра национальной безопасности летом 2017 года, потом исполняла обязанности министра до назначения на этот пост Кирстен Нильсен. 

По словам Дюк, после разрушительного урагана в Пуэрто-Рико в 2017 году Трамп предлагал продать остров или избавиться от него разными путями. Она подчеркнула, что идеи президента были больше похожи на предложения бизнесмена – "Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или избавиться от этого актива".

Чиновница добавила, что идея продажи Пуэрто-Рико никогда серьезно не обсуждалась после того, как Трамп озвучил ее.

Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом неинкорпорированной организованной территории, то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Действие конституции США на территории ограничено, верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

Жители острова периодически голосуют за вхождение в состав США. Однако минюст Соединенных Штатов не поддерживает проведение голосования в Конгрессе.

Теги: США, Дональд Трамп, Пуэрто-Рико, остров, продажа
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