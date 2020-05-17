Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

В Пуэрто-Рико пройдет очередной референдум о вхождении в состав США

Свободно ассоциированное государство под управлением США Пуэрто-Рико в ноябре проведет очередной референдум о статусе острова. Соответствующий закон подписала губернатор острова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пуэрто-Рико пять раз голосовало за вхождение в состав США
Пуэрто-Рико пять раз голосовало за вхождение в состав США
Фото: ЕРА

В Пуэрто-Рико в ноябре 2020 года пройдет референдум о вхождении в состав США на правах штата. Такой закон подписала губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед, пишет издание Exelcior.

Результаты референдума не будут носить обязательный характер, поскольку даже в случае положительного голосования на нем граждан вопрос вхождения Пуэрто-Рико в состав США должен одобрить американский Конгресс.

Пуэрториканцы являются гражданами США, но не могут голосовать на президентских выборах в стране.

Остров освобожден от федерального подоходного налога США, однако платит налоги на социальное обеспечение, медицинскую помощь и местные налоги. При этом бюджет Пуэрто-Рико получает от США меньше федеральных средств, чем другие штаты.

Бывший сенатор США от Пуэрто-Рико Роберто Пратс высказал мнение, что предстоящий референдум будет бесполезным, как и предыдущие пять.

Последний раз жители острова голосовали за вхождение в состав США в 2017 году. Минюст США тогда не поддержал проведение голосования в Конгрессе.

Пуэрто-Рико – зависимая от США территория со статусом неинкорпорированной организованной территории, то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Действие конституции США на территории ограничено, верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления.

Теги: США, референдум, самоуправление, голосование, Пуэрто-Рико
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS