Трамп заявил, что победа Байдена на выборах приведет к революции

Президент США Дональд Трамп назвал своего конкурента на выборах демократа Джо Байдена слабым и заявил, что его контролируют люди "в тени".

Трамп уверяет, что его соперника "контролируют, как марионетку" Фото: ЕРА

Если на выборах президента США, которые намечены на ноябрь 2020 года, победит демократ Джо Байден, в стране может произойти революция радикальных сил. Об этом в интервью телеканалу Fоx News сказал действующий глава государства Дональд Трамп.

По его словам, демократы не способны сдержать радикалов, а Байден – "слабый человек", который не должен идти на выборы.

"Он был слабым всю жизнь. Ему не нужно было баллотироваться в президенты", – уверяет Трамп.

Президент считает, что его соперника "контролируют, как марионетку" – кто именно, он не сказал, однако утверждает, что эти люди находятся "в тени" и руководят уличными протестами.

"[Победа Байдена] не приведет к снижению напряженности, они [радикалы] просто победят, они возьмут под контроль ваши города, это будет революция", – добавил Трамп.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Пока Байден опережает Трампа на семь процентных пунктов.