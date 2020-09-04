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Австралия на три года продлила санкции против РФ – Кулеба

Австралия может досрочно снять антироссийские санкции в случае выполнения Россией своих обязательств согласно Минским соглашениям, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Решение принято правительством Австралии и является окончательным
Кулеба: Решение принято правительством Австралии и является окончательным
Фото: ЕРА

Австралия на три года продлила санкции против РФ. Об этом на брифинге 4 сентября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает "ГОРДОН".

По его словам, это решение принято правительством Австралии и является окончательным.

При этом Австралия может досрочно снять антироссийские санкции в случае выполнения Россией своих обязательств согласно Минским соглашениям.

Также Австралия обновила санкционный список – на сегодняшний день там 37 компаний и 101 физическое лицо.

"Хочу поблагодарить своего австралийского коллегу и правительство Австралии за эту хорошую новость и последовательную и решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией", – подчеркнул Кулеба.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Теги: Россия, Украина, Австралия, санкции, МИД Украины, Донбасс, агрессия, боевики, Минские соглашения, Дмитрий Кулеба
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