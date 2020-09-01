Эйдман: Немцы введут санкции против РФ за отравление Навального, только когда будут иметь на руках доказательства

Эйдман: Отношения между Германией и Россией дальше будут ухудшаться Фото: Игорь Эйдман / Facebook

Руководство Германии давно прекрасно понимает, что имеет дело с уголовными преступниками во главе российской власти



– Глава Мюнхенской конференции заявил, что отравление Навального стало концом идеи стратегического партнерства РФ и Германии. На ваш взгляд, насколько это серьезно?

– В последние дни прозвучал еще ряд заявлений, которые свидетельствуют, что руководство Германии сильно озабочено и возмущено этим, по сути, террористическим актом против лидера российской оппозиции. Были заявления [канцлера] Ангелы Меркель и [министра иностранных дел] Хайко Мааса на этот счет. Кстати, немцы произошедшее комментируют более жестко, чем, например, французы.

Руководство Германии давно прекрасно понимает, что имеет дело с уголовными преступниками во главе российской власти. Однако, думаю, это отравление сыграет свою роль. Возможно, оно станет последней каплей в чаше терпения немцев.

Год назад в Берлине убили чеченского политического эмигранта Зелимхана Хангошвили. Тогда не просто вылезли чекистские уши, а был задержан сотрудник российской ФСБ, выходец из спецподразделения "Вымпел". Были определенные демарши тогда, в том числе выслали российских дипломатов.

Это тоже сыграло свою роль. Я уже не говорю о сбитом Boeing, аннексии Крыма, агрессии против Украины и так далее. Вода камень точит, и есть ощущение, что отравление Навального стало событием, которое, возможно, существенно повлияет на позицию немецких властей.

– Вы упомянули, что Франция воздерживается от более резких высказываний. Есть идеи, почему?

– Заявление министра иностранных дел Франции было беззубое и трусливое по сравнению с теми же заявлениями Меркель и Мааса. То, что я вижу, говорит о крайней непоследовательности французов.

Поведение [президента Эммануэля] Макрона по отношению к [президенту РФ Владимиру] Путину совершенно непонятное. Путин пытался вмешиваться в президентские выборы во Франции, о чем были расследования, собраны доказательства. А Макрон сейчас, видимо, пытается сыграть роль такого умиротворителя Путина. Не знаю, в чем дело. Возможно, это связано с тем, что внутри страны его положение неустойчиво и популярность крайне низкая. Но факт остается фактом.

Санкции могут вводиться только на основании некого формального доказательства причастности к этому преступлению российских властей

– Можно ли в дальнейшем ожидать от Германии каких-то конкретных действий, например введения санкций против РФ?

– Немцы введут какие-то санкции, только когда будут иметь на руках какие-то доказательства отравления. Тут довольно консервативное руководство, которое любит порядок. Просто на основе даже вполне обоснованных подозрений решения приниматься не будут.

Отравление Навального могло повлиять на эмоциональное состояние немецких лидеров. Но санкции могут вводиться только на основании некого формального доказательства причастности к этому преступлению российских властей.

В этой связи [политик и экоактивистка] Евгения Чирикова, [журналист] Артемий Троицкий и ваш покорный слуга сразу после отравления Навального встречались с президентом Эстонии и попытались добиться ее поддержки международного расследования, чтобы потом у европейских политиков были основания, формальные доказательства, что российское руководство является виновником отравления Навального. Опираясь на такие доказательства, было бы проще вводить санкции и принимать другие меры воздействия.

– То есть в ближайшее время ожидать чего-то более предметного, чем заявления, не приходится?

– Пока, мне кажется, будут собирать информацию. Нужны данные об этом деле, чтобы на их основании принимать конкретные решения.

Насколько мне известно, "Шарите" обратилась в Бундесвер и к английским токсикологам из Солсбери за помощью, чтобы точно идентифицировать, какое отравляющее вещество использовали отравители. Если его идентифицируют и это будет российская разработка боевого отравляющего вещества типа "Новичка", этого будет достаточно для дальнейших действий.

– Может ли в результате этого охлаждения отношений прекратиться российско-германское сотрудничество по строительству “Северного потока – 2”?

– Этот трубопровод – какое-то очень темное дело. Немецкие власти с самого начала в него вцепились и, несмотря на всю звучавшую критику, расстаться с ним не хотят. Другой вопрос, что уже ряд объективных обстоятельств препятствует реализации проекта. Например, американские санкции.

Кроме того, в экономическом смысле рентабельность проекта становится все менее очевидной. Это связано с падением цен на энергоносители, общим экономическим кризисом, с увеличением доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе Германии. Так что этот проект может сдуться сам собой.

– Известный факт, что немецкий бизнес сильно давит на руководство страны, чтобы взаимоотношения с РФ продолжались.

– Это совершенно очевидно. Но это не просто немецкий бизнес. Связи с РФ для экономики Германии не играют такой уж важной роли. Даже товарооборот с Польшей у Германии гораздо больше, чем с РФ. Но в отношениях с Россией и российским олигархатом заинтересованы крупные корпорации Германии – энергетические, автомобильные и другие.

У них довольно серьезное влияние и они всячески препятствуют тому, чтобы предпринимались какие-то действия против российского руководства и олигархов.

– Это какая-то цеховая солидарность?

– Это, с одной стороны, большие бизнес-интересы. С другой стороны, в германской политике присутствует коррупционная составляющая. Все мы знаем историю Герхарда Шредера, бывшего канцлера, который нанялся на службу к россиянам. Этот человек до сих пор имеет влияние. И таких, как Шредер, немало.

Западные лидеры стараются не делать уж совсем резких движений – они понимают, что в какой-то момент опять придется с Путиным решать вопросы

– Меркель и Путин часто общаются...

– Ну, не так уж и часто. Отношения между ними давно разрушены. У них была какая-то личная история, но с 2014 года там сплошь руины. Но они вынуждены периодически общаться. Это такая ловушка, в которой находятся западные лидеры, и немецкие в том числе. С условным президентом Беларуси Александром Лукашенко они могут не общаться. Изгой и все – до свидания!

А Путин – руководитель ядерной страны, которая играет важную роль в международных отношениях и определенную роль в европейской и мировой экономике. От него нельзя отгородиться. С ним приходится контактировать. Поэтому западные лидеры стараются не делать уж совсем резких движений – они понимают, что в какой-то момент опять придется с Путиным решать вопросы.

– Меркель и другие обращались к Путину с призывом провести расследование, и им ответили. Как думаете, это добавит масла в огонь?

– Хамский совершенно был ответ. Отношения между Германией и Россией дальше будут ухудшаться. И отношения между Россией и ЕС также. В этом я не сомневаюсь.

А вот что будет с отношениями между РФ и США, зависит от результатов президентских выборов. Дональд Трамп много раз демонстрировал, что хотел бы с Путиным вести свои гешефты. Если же выиграет выборы Джо Байден (надеюсь, это произойдет), то, конечно, Америка станет опять главным двигателем политики сдерживания путинской России.

В какой-то момент Кремль устал ждать эффекта от манипуляций и тупо дал отмашку на устранение Навального. Связано это было, по-видимому, с событиями в Беларуси

– Как общественность и медиа в Германии отреагировали на новость об отравлении Навального?

– Об этом везде говорят – на телевидении, в газетах, журналах, интернет-сайтах. Эта тема ключевая на обложках и первых полосах. Впервые вижу такое. Современные масс-медиа обычно нацелены на звезд, раскрученные фигуры.

В России периодически убивают людей, но это все проходило мимо немецкой прессы. А случай Навального освещают очень активно. То есть Навальный – политик мирового уровня. Покушение на него вызвало бурную реакцию.

Это можно сравнить с временами, когда еще существовал СССР. Тогда множество диссидентов высылали, репрессировали, но это проходило фоном. А когда репрессии коснулись академика Сахарова, это стало новостью мирового масштаба. Вот сейчас, наверное, такая же ситуация. Навальный – "звезда". Все, что с ним происходит, интересно для прессы. И, соответственно, есть большой интерес у общества. Все живо обсуждают и сочувствуют Навальному.

– Есть две обсуждаемые идеи, почему Навального отравили именно сейчас: потому что было расследование о вирусологическом центре или чтобы отвлечь от событий в Беларуси. К какой из них вы склоняетесь?

– Ни к одной. Навальный занимался коррупционными делами. У него всегда было много высокопоставленных врагов, состоятельных, которые давно с ним хоте ли бы расправиться. И они точно это сделали бы, если бы на его месте был кто-то другой.

Эти враги всем известны. Глава Росгвардии Виктор Золотов его на дуэль вызывал, а это очень влиятельный в РФ человек. Миллиардер Алишер Усманов ему напрямую угрожал. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин страшно обижен и в пьяном виде ругательные стишки на Навального сочиняет.

То есть его ненавидит множество людей. Но он был жив и здоров. Потому что Кремль отмашки не давал.

В Кремле не только люди, которые насилием стремятся все решать. Есть там и хитрые манипуляторы, как Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя Администрации президента РФ. – "ГОРДОН"), которые пытаются продавать руководству и Путину лично свои услуги по манипуляциям. Они говорят: зачем расправляться, делать из Навального героя, давайте лучше его дискредитируем, обольем грязью. Он никому не нужен будет, тогда и прихлопнем.

Попытки дискредитации идут, но не работают, а расследования Навального становятся все более популярными. И в какой-то момент Кремль устал ждать эффекта от манипуляций и тупо дал отмашку на устранение Навального. Связано это было, по-видимому, с событиями в Беларуси.

Его отравили не чтобы отвлечь внимание от Беларуси, а потому что Кремль напуган происходящим там. Власти задумались, как бы не допустить, чтобы и в России люди на улицы вышли. А кто единственный политик в РФ, который может вывести десятки тысяч людей на несанкционированные акции? Навальный. Он это продемонстрировал в прошлом году.

Теперь его, по крайней мере на время, отравлением отстранили от политической борьбы. И что мы видим? Даже его устранение не вызвало никаких массовых акций. А почему? Потому что некому призвать людей и их организовать. Все запуганы.

– В России более 100 млн жителей и некому подхватить флаг?

– Люди вышли бы. Но нужен модератор, инициатор процесса. В последний раз, когда проходили выборы в местные органы, модератором выступлений был Навальный и его информационные ресурсы. В Хабаровске люди выходят, потому что у них есть свои региональные модераторы. Без них людям сложно самоорганизоваться, решиться на что-то.

Модераторов нет – настоящих буйных мало. Вернее, буйные есть, но их никто не знает. А нужен человек настолько же авторитетный, как Навальный, и при этом совершенно бесстрашный. Таких в России сейчас нет.