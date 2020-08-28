Отравление Навального. "Шарите" обратилась за помощью к специалистам Бундесвера – СМИ

Медики из берлинской клиники "Шарите", которые лечат российского оппозиционера Алексея Навального после вероятного отравления, просят помощи у военных химиков Бундесвера и британских экспертов, которые занимались расследованием отравления "Новичком" бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Немецкая клиника "Шарите", где после вероятного отравления находится российский оппозиционер Алексей Навальный, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории Бундесвера. Об этом сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в Мюнхене находится закрытая военная лаборатория Бундесвера по фармакологии и токсикологии, где якобы работают лучшие в Германии специалисты.

Кроме того, медики обратились за информацией в британскую лабораторию в Портон-Дауне, которая занималась расследованием отравления бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери.

Издание пишет, что канцлер Ангела Меркель обеспокоена состоянием здоровья Навального, она ежедневно получает подробную информацию о нем из клиники.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера были совершены "умышленные преступные действия".