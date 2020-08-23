Полиция взяла под круглосуточную охрану немецкую клинику, где находится Навальный

Возле клиники Шарите в Берлине, куда 22 августа доставили на лечение российского оппозиционера Алексея Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.

На территории больницы находится около десятка правоохранителей Фото: МБХ Медиа / Twitter

Немецкая полиция взяла под круглосуточную охрану госпиталь Шарите в Берлине, куда доставили на лечение российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "МБХ Медиа".

По данным журналистов, возле клиники дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру группами.

В больницу с Навальным прибыли его супруга Юлия и соратник оппозиционера Леонид Волков.

Немецкие полицейские охраняют клинику Charite,в которой сейчас получает лечение Алексей Навальный. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/Pslg7rWsch — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 23, 2020

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику Шарите. Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.