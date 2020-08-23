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Медицинский борт в Германию для Навального оплатили российские благотворители Зимины

Российский бизнесмен и меценат Борис Зимин, который оплатил перелет оппозиционера Алексея Навального в Германию для лечения, напомнил о судьбе других российских оппозиционеров и подчеркнул, что Россия изменится, если ее граждане сделают "правильный, единственный и очевиднейший выбор".

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Зимин: Все люди по любую сторону любого барьера и за исключением редких идиотов знают, что благо, а что бесчестно
Зимин: Все люди по любую сторону любого барьера и за исключением редких идиотов знают, что благо, а что бесчестно
Фото: Boris Zimin / Facebook

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для российского оппозиционера Алексея Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители. Об этом в своем Facebook 22 августа сообщил соратник Навального Леонид Волков.

"Мы отдельно должны сказать спасибо Борису Зимину и фонду семьи Зиминых, оплатившим рейс самолета с реанимационным оборудованием (и ожидание самолета в Омске, пока решался вопрос о транспортировке). И правительству Германии, и лично канцлеру [Ангеле] Меркель, обеспечившим международную поддержку, помогавшим с решением огромного количества вопросов бюрократии и безопасности", – написал Волков.

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/3308295779193032

В ответ младший Зимин – Борис – сказал, что ему не понятен ажиотаж в связи с оплатой "известного самолета".

"А если понятен, то очень грустно: что ж за ужас такой у нас в стране, что оказание неотложной, жизненно важной помощи вызывает столько пожатий рук и похлопываний по плечу? Нет, я очень рад пожать все руки, спасибо большое, спасибо за предложение денег, но ей-богу, давайте, что ли, вспомним о Юрии Дмитриеве, которому уже впаяли изумительный срок, по сути, за сохранение памяти о репрессированных. Давайте вспомним о Сергее Мохнаткине, которого ломали 10 лет, сломали ему жизнь, позвоночник и в конце концов уморили до смерти, но не сломили его дух", – написал он в своем Facebook.

Зимин высказал мнение, что все люди по любую сторону любого барьера "и за исключением редких идиотов" знают, что благо, а что бесчестно. 

"Подчеркиваю, все это знают: и прокурор, и тот врач, который вчера нам нес пургу про "нетранспортабельность" или уровень сахара. И та учительница, которая участвует в фальсификациях, и тот мент, который подписывает облыжный протокол, и так далее. И – самое главное – тот прохожий, который прошел мимо. И у всех есть хорошее объяснение своего выбора. Зло не появляется из ниоткуда, это все – результат выбора каждого и всех вместе... Если значимое количество людей хотя бы однажды сделают правильный, единственный, очевиднейший выбор, наша страна станет сильно другой. По крайней мере будет немыслима ситуация, когда политик отравлен злоумышленниками, а родным и соратникам приходится буквально выцарапывать отравленного из страны, а государство несет какую-то стыдную дичь", – добавил Зимин.

https://www.facebook.com/boris.zimin.3/posts/10214130036805191

Наиболее известные проекты семьи Зиминых – фонд "Династия", основанный в 2001 году и прекративший свое существование в 2015 году после признания его "иностранным агентом". В июне 2015 года старший Зимин – Дмитрий – покинул Россию и уехал в США. Борис Зимин уехал туда раньше.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику Шарите. Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Шарите, больница, отравление, лечение, Дмитрий Зимин, фонд Династия, Леонид Волков
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