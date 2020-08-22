В анализах Навального обнаружили алкоголь и кофеин, ядов нет – минздрав Омской области

Министерство здравоохранения Омской области опубликовало результаты анализов, проведенных в больнице скорой помощи Омска, куда 20 августа с отравлением поступил российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

В поверхностных смывах с одежды и рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат Фото: EPA

Омские медики в анализах российского оппозиционера Алексея Навального не нашли ядов и токсинов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области во "ВКонтакте" 22 августа.

В информации отмечено, что анализы были проведены сразу после поступления Навального в клинику в тяжелом состоянии.

"Одной из версий состояния пациента было отравление неопознанным токсином. Поэтому незамедлительно были взяты анализы на наличие токсических веществ в организме. Уже сегодня можно сказать что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин", – сказано в сообщении.

По информации омского минздрава, в поверхностных смывах с одежды и рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат.

"Вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента", – отметили в пресс-службе.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила в Twitter.

Навального доставили в берлинскую клинику Шарите. Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.