"Опасно для жизни окружающих". Полиция нашла вещество, которым отравили Навального – супруга

Название вещества, обнаруженного в организме российского оппозиционера Алексея Навального, не раскрывается, полиция и врачи объясняют это "тайной следствия", заявила жена политика Юлия Навальная.

Близкие Навального считают, что врачи тянут время с транспортировкой политика для того, чтобы следы токсинов исчезли Фото: ЕРА

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Об этом говорится в сообщении в Telegram штаба Навального в Омске.

"Оно [вещество] опасно для жизни окружающих. Всем находящимся рядом с ним требуются специальные костюмы", – говорится в сообщении.

Штаб пишет, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" Навального.

"Тянут время и делают это для того, чтобы следы токсинов исчезли. Доверия к больнице скорой помощи №1 и врачам нет. Главный врач убегает от родственников Алексея Навального. Ничего не говорят, о веществе тоже, из-за "тайны следствия", – говорится в сообщении.

По словам жены Навального и главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, транспортная полиция прибыла в больницу, чтобы помочь с транспортировкой политика. Женщина подчеркнула, что еще некоторое время назад врачи были готовы отпустить Навального на лечение в Германию, а потом отказали.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

"Обращаемся в Европейский суд по правам человека с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью", – написала в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

По словам главного врача больницы Александра Мураховского, за ночь состояние Навального улучшилось, но незначительно.

"Про опасное вещество на пресс-подходе [врач] ничего не сказал. Но все тесты которые они проводили – были отрицательные. Про вещество, которым отравили, ничего сказать не может. Навальный продолжает оставаться в коме на ИВЛ. Ждут, пока состояние стабилизируется, и обещают отпустить в любую клинику, а сейчас они этого сделать не могут", – сообщил штаб Навального в Омске.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице заявляли, что состояние Навального удалось стабилизировать, однако позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что его состояние по-прежнему тяжелое.

Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19. Однако диагноз Навальному пока не поставили, сказала Ярмыш.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

О планах перевезти Навального в Германию заявлял врач, у которого оппозиционер наблюдается с 2013 года.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать помощь Навальному.

Немецкое издание Bild сегодня утром написало, что из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить Навального на лечение в Берлин. По словам собеседника издания, сегодня к обеду политик мог бы быть уже в немецкой клинике. Однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика.