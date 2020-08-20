"Без него скучно". Пригожин заявил, что готов оплатить лечение Навального

Оппозиционера Алексея Навального нельзя потерять, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей, заявил российский предприниматель Евгений Пригожин.

Пригожин: В российских клиниках врачи справятся лучше, чем в иностранных Фото: EPA

Российский предприниматель Евгений Пригожин готов оплатить лечение оппозиционера Алексея Навального. Об этом 20 августа он сообщил изданию "Подъем".

"Уверен, что в российских клиниках врачи справятся лучше, чем в иностранных. Нам нельзя потерять Навального, поскольку он долгие годы замечательно веселил огромное количество людей и без него нам будет скучно", – заявил Пригожин.

Он рассказал, что ранее Навальный отказался взять от него 1 млн руб. (372 тыс. грн) в качестве пожертвования.

"Возможно, если бы в прошлый раз он взял от меня пожертвованный миллион рублей, то не было бы необходимости пить водку с барбитуратами, как пишут в прессе", – добавил предприниматель.

20 июня Навальный заявил, что ликвидирует Фонд борьбы с коррупцией. Пригожин переводил "в качестве пожертвования для попавшего в беду блогера" 1 млн руб. (372 тыс. грн). Навальный деньги не принял, заявив, что их присутствие на счету организации "вызывает отвращение".