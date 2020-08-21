Российские правоохранители отрицают, что в организме Навального обнаружили ядовитое вещество – СМИ

Собеседник российского агентства ТАСС в правоохранительных органах заявил, что предварительный диагноз оппозиционера Алексея Навального остается прежним – отравление психодислептиками.

В организме российского оппозиционного политика не находили ядовитых веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство пишет, что предварительная версия не изменилась – речь идет об отравлении психодислептиками, однако "более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей".

Собеседник ТАСС сказал, что уголовное дело пока не возбуждено, потому что нет данных о намеренном отравлении Навального.

Он добавил, что Навального опросят, как только его состояние позволит это сделать.

Источник издания "Медуза", знакомый с результатами обследования Навального, также сообщил, что в крови политика токсичных веществ не обнаружено. По его словам, биоматериалы Навального направлены в лабораторию в Москву для дальнейшего изучения на предмет наличия токсичных веществ.

Жена Навального Юлия сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Немецкое издание Bild сегодня утром написало, что из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить Навального в Берлин. По словам собеседника издания, сегодня к обеду политик мог бы быть уже в немецкой клинике. Однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице заявляли, что состояние Навального удалось стабилизировать, однако позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что его состояние по-прежнему тяжелое.

Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19. Однако диагноз Навальному пока не поставили, сказала Ярмыш.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

О планах перевезти Навального в Германию заявлял врач, у которого оппозиционер наблюдается с 2013 года.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать помощь Навальному.