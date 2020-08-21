"Я очень тебя люблю". Жена Навального посвятила ему трогательный пост

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия в своем микроблоге обратилась к мужу и разместила его портрет.

Алексей и Юлия Навальные живут в браке с 2000 года Фото: yulia_navalnaya / Instagram

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия на своей странице в Instagram поблагодарила всех оказавших ей поддержку. В своем посте она поделилась портретом супруга.

"Я очень тебя люблю. Все обязательно будет хорошо. Мы всегда справлялись, должны справиться и сейчас. Спасибо всем за поддержку", – написала она.

Алексей и Юлия Навальные живут в браке с 2000 года.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице заявляли, что состояние Навального удалось стабилизировать, однако позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что его состояние по-прежнему тяжелое.

Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19. Однако диагноз Навальному пока не поставили, сказала Ярмыш.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

О планах перевезти Навального в Германию заявлял врач, у которого оппозиционер наблюдается с 2013 года.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать помощь Навальному.

Жена Навального 21 августа сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера.

Главный врач больницы скорой помощи в российском Омске, где после вероятного отравления находится оппозиционер Алексей Навальный, заявил, что тот нетранспортабелен.

Немецкое издание Bild сегодня утром написало, что из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить Навального на лечение в Берлин. По словам собеседника издания, сегодня к обеду политик мог бы быть уже в немецкой клинике.