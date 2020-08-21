ГОРДОН
 
 
МИР

В больнице Омска назвали основной диагноз Навального

Реаниматологи омской больницы скорой помощи №1 делают все возможное, чтобы вывести из комы оппозиционера Алексея Навального, сообщил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мураховский считает, что потеря сознания Навального могла быть связана с гипогликемией
Мураховский считает, что потеря сознания Навального могла быть связана с гипогликемией
Фото: ЕРА

Основной рабочий диагноз российского оппозиционера Алексея Навального – нарушение обмена веществ. Об этом журналистам сообщил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский, пишет местное издание Ngs55.Ru.

"Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся, – нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания", – отметил Мураховский.

По его словам, реаниматологи делают все возможное, чтобы вывести политика из комы.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что близким политика пока не озвучивали его диагноз.

"Юле и Олегу Навальным не сообщали диагноз Алексея вопреки заявлению врачей. То, что им рассказали, – это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить", – написала она в Twitter.

Ранее Мураховский сообщил, что медики отрабатывают пять возможных диагнозов российского оппозиционера. 

Жена Навального Юлия сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. 

В аэропорт Омска сегодня прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, отравление, лечение, медики, врачи, Кира Ярмыш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
  "Белый танец". Полякова презентовала оду женской смелости и отчаянию. Аудио
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Ретро-сука". Maruv предстала в черной одежде с перьями
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
"Грант, о чем ты думал?" 55-летняя Херли показала "фигуру, как у 20-летней"
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
Расстройство личности и алкогольная зависимость. Адвокат Ефремова озвучил в суде его диагнозы
"Эта женщина просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
"Эта женщина – просто настоящий огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась топлес
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
  "Корона". В тизере четвертого сезона сериала появились Тэтчер и принцесса Диана. Видео
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
"Кого не хватает – братика или сестрички?" Билык заговорила о третьем ребенке
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
Беременная жена Болдуина показала, как держит сына на животе
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
"Мой сказал, что я секси". Цибульская, оголив бедро, рассказала о сексуальности
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
64-летний Гибсон вышел на прогулку в Малибу с 30-летней возлюбленной
  Dynamite. Клип южнокорейской группы BTS набрал более 38 млн просмотров за пять часов. Видео
  Dynamite. Клип южнокорейской группы BTS набрал более 38 млн просмотров за пять часов. Видео
53-летняя Хайек за чашкой кофе продемонстрировала фигуру в купальнике
53-летняя Хайек за чашкой кофе продемонстрировала фигуру в купальнике
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме про Флэша
Бен Аффлек вернется к роли Бэтмена в фильме про Флэша
  Егорова назвала образ украинского героя рагулем, готовым жертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
  Егорова назвала образ украинского героя рагулем, готовым жертвовать жизнью из-за "высокой суицидальной готовности"
  Parce. Малума в новом клипе оказался в японском баре. Видео
  Parce. Малума в новом клипе оказался в японском баре. Видео
"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием
"Твой день, а значит, мой". Высоцкая поздравила мужа с 83-летием
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"Не хотят, чтобы Валентину фотографировали в гробу". Сафронов предположил, почему похороны Легкоступовой будут закрытыми
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"У нее были осложнения". Пластический хирург Легкоступовой раскрыл правду о ее состоянии после операций
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Идеальная теща". Мать певицы Loboda показала своего зятя
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
"Лида с ума сошла. Надо разводиться". Алибасов нанял Жорина для расторжения брака с Федосеевой-Шукшиной
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
Сумская рассказала, когда снимут продолжение сериала "Крепостная"
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"Посмеялись и вкусно пообедали". Орбакайте показала, как выглядит дом Руссо
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"У меня хорошие новости, которые видно на фото". Сестра Комарова сообщила о беременности
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
"Люблю, когда много ласковых слов". Лорак позировала с Киркоровым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS