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У российских медиков есть пять возможных диагнозов для Навального – главврач омской больницы

Отпустить российского оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию российские врачи смогут только после полной стабилизации, заявил главный врач больницы скорой помощи №1 в Омске Александр Мураховский.

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Мураховский сказал, что состояние Навального немного улучшилось
Мураховский сказал, что состояние Навального немного улучшилось
Фото: ЕРА

Медики отрабатывают пять возможных диагнозов состояния российского оппозиционера Алексея Навального, заявил сегодня в ходе общения с журналистами главный врач больницы скорой помощи №1 в Омске Александр Мураховский. Видео обнародовал Twitter телеканала Life.

"У нас на сегодняшний день пять рабочих диагнозов. К сожалению, я их сейчас назвать не могу… Но могу сказать, что они все рабочие, мы все их отрабатываем. Их отрабатывают реаниматологи, их отрабатывают неврологи, их отрабатывают нейрофизиологи. Их отрабатывают все. Все смежные специалисты подключены, все работают. Мы все боремся за жизнь нашего пациента", – рассказал медик.

Мураховский сообщил, что по состоянию на утро самочувствие Навального несколько улучшилось, однако остается нестабильным. По его словам, отпустить политика на лечение в Германию российские врачи смогут только после полной стабилизации.

Жена Навального Юлия сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли.

Заместитель главного врача скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов.

В аэропорт Омска сегодня прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Теги: Россия, медицина, оппозиция, Алексей Навальный, Омск, отравление, лечение, врачи, диагноз
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