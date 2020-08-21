В аэропорт Омска прилетел самолет из Германии за Навальным

Немецкие СМИ сегодня утром написали, что из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить российского оппозиционера Алексея Навального на лечение в Берлин. К обеду политик мог бы быть уже в немецкой клинике. Самолет уже прибыл в аэропорт Омска.

Пока российские врачи не отпускают Навального в Германию Фото: ЕРА

В аэропорт российского Омска прилетел самолет для эвакуации оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Только что прибыл", – заявили в пресс-службе.

Немецкое издание Bild сегодня утром написало, что из Германии в Россию вылетел самолет, который должен доставить Навального на лечение в Берлин. По словам собеседника издания, сегодня к обеду политик мог бы быть уже в немецкой клинике. Однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Жена Навального Юлия сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика.

"Запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить. При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни", – написала в своем Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить. При этом каждый час промедления создаёт критическую угрозу его жизни — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице заявляли, что состояние Навального удалось стабилизировать, однако позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш обнародовала видеообращение, в котором сообщила, что его состояние по-прежнему тяжелое.

Медики исключили травматические повреждения, инсульт или инфаркт миокарда, а также COVID-19. Однако диагноз Навальному пока не поставили, сказала Ярмыш.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

О планах перевезти Навального в Германию заявлял врач, у которого оппозиционер наблюдается с 2013 года.

Команда оппозиционера обратилась к властям РФ с просьбой содействовать его транспортировке в один из токсикологических центров Европы.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что готовы оказать помощь Навальному.