Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный "заболел" – СМИ

Глава Европейского совета Шарль Мишель выразил обеспокоенность состояние российского оппозиционера Алексея Навального. Президент России Владимир Путин заверил его, что Навальный получает хорошую медицинскую помощь.

Глава Европейского совета Шарль Мишель и президент России Владимиром Путиным 20 августа обсудили состояние российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 21 августа Reuters сообщил неназванный высокопоставленный чиновник ЕС.

Источник журналистов отметил, что глава Европейского совета выразил обеспокоенность состояние российского политика.

В ответ на это Путин сказал Мишелю, что Навальный "заболел" и что он получает хорошую медицинскую помощь, добавил чиновник.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Об этом пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила в Twitter.

Навального доставили в берлинскую клинику Шарите. Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.