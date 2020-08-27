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Генпрокуратура РФ не видит оснований для возбуждения дела об отравлении Навального

Генпрокуратура России не нашла никаких доказательств, что в отношении оппозиционера Алексея Навального были совершены "умышленные преступные действия".

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Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике "Шарите"
Навальный с 22 августа находится в берлинской клинике "Шарите"
Фото: EPA

Генпрокуратура России не видит оснований для возбуждения уголовного дела об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении, которое 27 августа было опубликовано на официальном сайте ведомства.

"Несмотря на начатую еще 20 августа 2020 года доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено", – подчеркнули в прокуратуре.

Также российская Генпрокуратура направила запрос о правовой помощи немецким правоохранителям с просьбой предоставить "объяснения, сведения и доказательства озвученных предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике "Шарите".

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Берлин, Шарите, Генпрокуратура РФ
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