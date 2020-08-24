Врачи клиники Шарите в Берлине: Навального отравили

Клинические данные показали, что российский оппозиционер Алексей Навальный получил интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Каким именно веществом отравили оппозиционера, еще неизвестно, сообщили врачи клиники Шарите.

Врачи клиники Шарите в Берлине в своем заявлении от 24 августа отметили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили. Об этом говорится в сообщении на сайте больницы.

"Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно", – говорится в заявлении больницы.

Для выяснения вещества доктора назначили еще один обширный анализ. Действие токсина в организме было доказано несколькими независимыми исследованиями, рассказали в больнице.

"Действие токсина, то есть ингибирование холинэстеразы в организме, было доказано несколько раз в независимых лабораториях", – уточнили врачи.

Согласно диагнозу врачей, пациенту назначают антидот атропин.

"Исход болезни остается неопределенным, на данный момент нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы", – рассказали в немецкой больнице.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.

Возле клиники "Шарите" в Берлине, куда 22 августа доставили Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.