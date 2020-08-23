Российские правоохранители следили за Навальным перед его возможным отравлением – СМИ

Российские правоохранительные органы следили за всеми передвижениями оппозиционного политика Алексея Навального во время его поездки в Сибирь. Об этом сообщили источники издания "Московский комсомолец".
Полицейские установили, что изначально Навальный приехал в Новосибирск для съемок очередного расследования с использованием квадрокоптера и встречи сторонников перед выборами.
Через несколько дней Навальный с тремя сопровождающими выехал из Новосибирска на двух автомобилях. Весь тур оппозиционера был хорошо законспирирован, и даже ФСБшники не знали о его дальнейших планах. Поэтому за машинами было установлено скрытое наблюдение.
В Томск Навальный прибыл 18 августа около 18.00. На подъезде к городу местные сторонники оппозиционера забронировали номера в "Ксандер отеле". При этом на компанию из четырех человек было снято семь номеров, и Навальный ночевал не в том номере, который был оформлен на него.
По данным силовиков, доказательств употребления Навальным спиртного, о чем писал Telegram-канал Life Shot, нет. Правоохранители отследили покупки оппозиционера – из напитков там только питьевая вода и соки.
Также силовики вычислили конспиративную квартиру Навального, которую арендовал томич из числа поддерживающих оппозиционера. Было установлено, что по этому адресу появлялся сам политик. Также в квартиру заносили аппаратуру, из чего силовики сделали вывод, что там обрабатывали снятый в Новосибирске видеоматериал и монтировали.
Силовики склоняются к тому, что если отравление и было, то, скорее всего, оно случилось в аэропорту или в самолете. Сейчас экспертиза изучает образцы из мест пребывания Навального.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.
Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.
В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".
Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.
Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.
Возле клиники "Шарите" в Берлине, куда 22 августа доставили Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.