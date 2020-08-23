Российские правоохранители следили за Навальным перед его возможным отравлением – СМИ

Российские правоохранители опровергли сообщение, что накануне вероятного отравления оппозиционный политик Алексей Навальный принимал алкоголь, сообщает "Московский комсомолец".

Российские правоохранительные органы следили за всеми передвижениями оппозиционного политика Алексея Навального во время его поездки в Сибирь. Об этом сообщили источники издания "Московский комсомолец".

Полицейские установили, что изначально Навальный приехал в Новосибирск для съемок очередного расследования с использованием квадрокоптера и встречи сторонников перед выборами.

Через несколько дней Навальный с тремя сопровождающими выехал из Новосибирска на двух автомобилях. Весь тур оппозиционера был хорошо законспирирован, и даже ФСБшники не знали о его дальнейших планах. Поэтому за машинами было установлено скрытое наблюдение.

В Томск Навальный прибыл 18 августа около 18.00. На подъезде к городу местные сторонники оппозиционера забронировали номера в "Ксандер отеле". При этом на компанию из четырех человек было снято семь номеров, и Навальный ночевал не в том номере, который был оформлен на него.

По данным силовиков, доказательств употребления Навальным спиртного, о чем писал Telegram-канал Life Shot, нет. Правоохранители отследили покупки оппозиционера – из напитков там только питьевая вода и соки.

Также силовики вычислили конспиративную квартиру Навального, которую арендовал томич из числа поддерживающих оппозиционера. Было установлено, что по этому адресу появлялся сам политик. Также в квартиру заносили аппаратуру, из чего силовики сделали вывод, что там обрабатывали снятый в Новосибирске видеоматериал и монтировали.

Силовики склоняются к тому, что если отравление и было, то, скорее всего, оно случилось в аэропорту или в самолете. Сейчас экспертиза изучает образцы из мест пребывания Навального.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.

Возле клиники "Шарите" в Берлине, куда 22 августа доставили Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.