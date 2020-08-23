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Приезду Навального в Германию содействовали Меркель и Нийнисте

Президент Финляндии Саули Нийнисте сообщил, что после разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопрос лечения оппозиционера Алексея Навального в ФРГ с президентом России Владимиром Путиным. Последний сказал финскому коллеге, что политических препятствий для вывоза из страны Навального нет.

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Сейчас больницу, где находится Навальный, круглосуточно охраняют
Сейчас больницу, где находится Навальный, круглосуточно охраняют
Фото: ЕРА

Приезду в Германию на лечение российского оппозиционного политика Алексея Навального, которого, вероятно, отравили, способствовали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Финляндии Саули Нийнисте. Об этом последний рассказал 22 августа в интервью радиостанции Yle.

По словам Нийнисте, после разговора с Меркель 21 августа он позвонил президенту РФ Владимиру Путину с предложением обсудить вопрос лечения Навального в Германии.

Финский президент спросил у Путина, есть ли возможность перевезти Навального для лечения в немецкую клинику "Шарите", на что российский президент ответил, что политических препятствий для этого нет.

Немецкое издание Bild пишет, что Нийнисте не хотел показать важность этого разговора для судьбы Навального. Журналисты считают, что Меркель не позвонила Путину напрямую, потому что действия европейских политиков подчинены негласному девизу: "Не злите Путина, не создавайте впечатление вмешательства".

Bild пишет, что такой подход касается как истории с Навальным, так и с ситуации в Беларуси.

Таким образом, официальные лица обратились к Путину с готовностью принять Навального, но вроде бы не просили его выпустить из страны.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.

Возле клиники "Шарите" в Берлине, куда 22 августа доставили Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.

Теги: Россия, Владимир Путин, Ангела Меркель, оппозиция, Алексей Навальный, Шарите, Финляндия, отравление, Саули Нийнисте
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