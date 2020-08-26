США введут санкции для трех институтов минобороны России за разработку химического и биологического оружия

Бюро по вопросам промышленности и безопасности США внесло 33-й и 48-й Центральные научно-исследовательские испытательные институты Минобороны России, а также Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" в "черный список".

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в состав Министерства торговли США внесло три научно-исследовательских института министерства обороны России в список организаций (Entity List), деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США.

В черный список вошли 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (ЦНИИ) Минобороны России (в Саратовской области); 48-й ЦНИИ Министерства обороны (в Сергиев Посаде) и его филиалы в Кирове и Екатеринбурге, а также Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГосНИИОХТ).

В документе отмечается, что США считает 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связанными с российской программой разработки и испытания химического оружия, а 48-й ЦНИИ и его филиалы – с программой создания биологического оружия.

Внесенным в Entity List компаниям и предприятиям запрещен легальный доступ к американским товарам и технологиям двойного применения, сказано в документе. Это означает запрет на поставки любого товара или программного продукта американского происхождения, на который распространяются правила экспортного контроля СШ.. Правила также запрещают реэкспорт и передачу внутри России таких товаров, а поставщикам-нарушителям может грозить уголовная ответственность.

Кремль в 2017 году объявил об окончании программы по ликвидации химического оружия завершена.

Госдепартамент США в сводном докладе о контроле за вооружением и разоружением, опубликованном в апреле этого года сообщил, что Москва ведет незадекларированную программу разработки химического оружия и имеет запасы отравляющих веществ.