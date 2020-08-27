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МВД РФ начало проверку в связи с госпитализацией Навального

Российские правоохранители провели осмотр гостиничного номера, в котором до госпитализации останавливался оппозиционер Алексей Навальный, а также местности по маршруту его передвижения.

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24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Министерство внутренних дел России начало проверку в связи с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

По информации пресс-службы, был проведен осмотр гостиничного номера, в котором останавливался Навальный, а также местности по маршруту его передвижения.

Сообщается, что правоохранители изъяли более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Сейчас проводится более 20 криминалистических исследований – судебно-медицинских, биологических и физико-химических. На данный момент сотрудники транспортной полиции сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружили.

Помимо этого, были проанализированы данные систем видеонаблюдения.

В прокуратуре отметили, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального еще 20 августа.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже ситуация изменилась – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравилиКлинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Теги: Россия, Алексей Навальный, МВД РФ, отравление Навального
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