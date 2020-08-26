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Путин сказал, что хочет объективного расследования возможного отравления Навального

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте сообщил, что хочет объективного расследования дела российского оппозиционера Алексея Навального.

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Путин пообщался с премьером Италии по поводу Навального
Путин пообщался с премьером Италии по поводу Навального
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин заявил, что заинтересован в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств возможного отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщила пресс-служба Кремля вечером 26 августа, об этом Путин сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Во время беседы Путин назвал недопустимыми "скороспелые и необоснованные обвинения" в связи с госпитализацией Навального.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее говорил, что для уголовного расследования в деле Навального должен быть повод. По его словам, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет для доставки Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили немецкие врачи.

Теги: Россия, Владимир Путин, Италия, Кремль, расследование, медики, Джузеппе Конте, диагноз, отравление Навального
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