Кремль не видит повода для уголовного расследования отравления Навального

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, чтобы был "повод для расследования", сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым оппозиционер Алексей Навальный впал в кому.

В Кремле не видят повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 25 августа заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Медуза".

По его словам, "нужен повод для расследования". Как уточнил Песков, сначала необходимо установить вещество, из-за отравления которым Навальный впал в кому.

В ответ на предположение, что на оппозиционера могло быть совершено покушение, Песков сказал, что "это пустой шум".

При этом спикер Кремля считает, что немецкие врачи не предоставили никакой новой информации об отравлении Навального. По его мнению, их сведения никак не отличаются от того, что выяснили врачи в Омске.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.