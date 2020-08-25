Боррель об отравлении Навального: Виновные должны быть привлечены к ответственности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил попытку покушения на российского оппозиционера Алексея Навального и призвал Кремль инициировать расследование его отравления.

Российские власти должны инициировать прозрачное расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, которое было опубликовано на сайте ЕС 24 августа.

"Предварительные результаты обследования в больнице "Шарите" в Берлине показывают, что лидер российской оппозиции Алексей Навальный был отравлен во время пребывания в Сибири. Мы благодарны сотрудникам "Шарите" за лечение Навального и желаем ему скорейшего и полного выздоровления", – говорится в заявлении.

Боррель подчеркнул, что Европейский союз "решительно осуждает то, что представляется покушением на господина Навального".

"Крайне важно, чтобы российские власти незамедлительно начали независимое и прозрачное расследование отравления Навального. Российский народ, а также международное сообщество требуют фактов отравления. Виновные должны быть привлечены к ответственности", – добавил верховный представитель.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.