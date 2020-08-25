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25 августа, 2020
 
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"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального

Лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров в стихотворении заявил, что стал поддерживать российского оппозиционера Алексея Навального после его отравления.

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Шнуров: Я к Навальному был, да, индифферентен, а теперь, пожалуй, точно за.
Шнуров: Я к Навальному был, да, индифферентен, а теперь, пожалуй, точно за.
Фото: shnurovs / Instagram

47-летний лидер российской группы "Ленинград" и член Партии роста Сергей Шнуров на своей странице в Instagram разместил стихотворение о российском оппозиционере Алексее Навальном.

"Надоели выкрутасы энти.
Туповат, но я учусь азам.
Я к Навальному был, да, индифферентен,
А теперь, пожалуй, точно за.
Он чихвостил на руку нечистых,
А таких, тут это – пруд пруди.
Методы ж "товарищей чекистов"...
Медичи завидуют поди,
Смерть повсюду в виде яда сея.
И невольно тянется рука,
После отравленья Алексея
Перечислить деньги в ФБК", – написал он.

ФБК – Фонд борьбы с коррупцией.

В феврале 2020 года Шнуров вступил в Партию роста, заявив о намерении баллотироваться в Государственную думу России на выборах 2021 года. Комментируя свое решение, музыкант подчеркнул, что "с ним будет веселее".

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.

Теги: Алексей Навальный, отравление, Сергей Шнуров
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