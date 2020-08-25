ГОРДОН
 
 
МИР

Зарин, зоман и "Новичок". Российские ученые рассказали о группе ядов, которыми могли отравить Навального

Выведение из организма яда, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, – очень длительный, мучительный процесс, заявил разработчик отравляющего вещества "Новичок", химик Вил Мирзаянов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навального отравили 20 августа
Навального отравили 20 августа
Фото: Алексей Навальный / Facebook

К ингибиторам холинэстеразы (веществом из этой группы могли отравить российского оппозиционера Алексея Навального) принадлежат самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман и "Новичок". Об этом в комментарии российской "Новой газете" рассказал доктор биологических наук Юрий Панчин.

"Более мягкие ингибиторы холинэстеразы легко "отмываются", то есть с течением времени испорченная холинэстераза может восстановиться. Некоторые другие ингибиторы холинэстеразы приделываются к ней намертво, поэтому надо ждать полного вывода испорченной холинэстеразы из организма", – отметил ученый.

По его словам, блокаторы холинэстеразы вызывают довольно четкие симптомы – сильное сужение зрачка, усиленное выделение слизи из носа, слез из глаз, расстройства желудка, недержание мочи и судороги.

"Если у него эти симптомы были, то это было бы первым очевидным намеком на использование самой распространенной группы ядов. Как антидот сразу используют атропин, вместе с промыванием кишечника и гемодиализом", – сказал Панчин.

Отвечая на вопрос журналиста, каким образом могли отравить Навального, биолог привел в пример случай с отравлением "Новичком" – яд впитался через кожу.

"На войне это обычно аэрозоли", – подчеркнул он.

Говоря о вероятности полного выздоровления оппозиционера, Панчин добавил, что за время действия яда могло многое произойти.

"К сожалению, известно, что бывают и долгосрочные последствия", – сказал он.

Разработчик отравляющего вещества "Новичок", химик Вил Мирзаянов в комментарии "Настоящему времени" пояснил, что при отравлении ингибиторами холинэстеразы теряется способность управлять мышцами. 

"Если человек получил даже маленькую дозу фосфорорганического отравляющего вещества, оно не выходит из организма в течение нескольких дней. Это очень длительный, мучительный процесс – выводить эти вещества из организма", – отметил химик.

Он высказал мнение, что последствия от отравления Навального будут плохими.

"Отравление практически невозвратно, к сожалению. Очень долго – годы нужны для того, чтобы реабилитироваться. Вещества, даже распавшиеся вещества, наносят большой ущерб и сидят в организме очень долго", – добавил Мирзаянов.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Алексей Навальный, Шарите, отравление, лечение, Вил Мирзаянов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери
Андре Тан рассказал, сколько тратит в месяц на книги для пятилетней дочери
"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике
"Зацелованная солнцем". Астафьева поделилась снимками в купальнике
По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки
По совету Кардашян. 39-летняя Хилтон заявила, что заморозила яйцеклетки
"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального
"Методы ж "товарищей чекистов"... Медичи завидуют поди". Шнуров высказался об отравлении Навального
"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем
"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем
Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев
Перри сообщила, что ее беременность длится уже 10 месяцев
  Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
  Brown Skin Girl. В клипе Бейонсе снялись ее мама, дочери, а также Кэмпбелл и Нионго. Видео
"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике
"Красиво и нежно". Каминская снялась в купальнике
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
Ефремов заключил новое соглашение с адвокатом Пашаевым
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Блум был замечен на прогулке с пуделем своей невесты
Блум был замечен на прогулке с пуделем своей невесты
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
От Дюма до Хислоп. Герцогиня Корнуольская назвала пять книг, которые стоит прочитать этим летом
От Дюма до Хислоп. Герцогиня Корнуольская назвала пять книг, которые стоит прочитать этим летом
"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры
"Любіть Україну". Кошевой прочитал стихотворение Сосюры
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости
Булитко из "Дизель Шоу" рассказала, как переехала жить из Запорожья в Киев в День Независимости
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки "оторвался" с беременной возлюбленной
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
Солистка Little Big снялась топлес для мужского глянца. Фото
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
"Копы сказали, что такое происходит часто". 24-летнюю дочь Болдуина избили и ограбили на парковке
  Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
Исполнительница трека "О боже, какой мужчина" Натали снялась без белья в новом клипе. Видео
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
"Продажная", "Вернись домой!". Подписчики Loboda обсудили ее пост ко Дню Независимости Украины
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
Пугачева с сыном обрезала сухие ветки в своем саду. Видео
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
В День Независимости 18 украинских исполнителей исполнили попурри из 42 композиций
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
Лидер The Hardkiss Санина снялась в прозрачной одежде. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS