Зарин, зоман и "Новичок". Российские ученые рассказали о группе ядов, которыми могли отравить Навального

Выведение из организма яда, которым отравили российского оппозиционера Алексея Навального, – очень длительный, мучительный процесс, заявил разработчик отравляющего вещества "Новичок", химик Вил Мирзаянов.

К ингибиторам холинэстеразы (веществом из этой группы могли отравить российского оппозиционера Алексея Навального) принадлежат самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман и "Новичок". Об этом в комментарии российской "Новой газете" рассказал доктор биологических наук Юрий Панчин.

"Более мягкие ингибиторы холинэстеразы легко "отмываются", то есть с течением времени испорченная холинэстераза может восстановиться. Некоторые другие ингибиторы холинэстеразы приделываются к ней намертво, поэтому надо ждать полного вывода испорченной холинэстеразы из организма", – отметил ученый.

По его словам, блокаторы холинэстеразы вызывают довольно четкие симптомы – сильное сужение зрачка, усиленное выделение слизи из носа, слез из глаз, расстройства желудка, недержание мочи и судороги.

"Если у него эти симптомы были, то это было бы первым очевидным намеком на использование самой распространенной группы ядов. Как антидот сразу используют атропин, вместе с промыванием кишечника и гемодиализом", – сказал Панчин.

Отвечая на вопрос журналиста, каким образом могли отравить Навального, биолог привел в пример случай с отравлением "Новичком" – яд впитался через кожу.

"На войне это обычно аэрозоли", – подчеркнул он.

Говоря о вероятности полного выздоровления оппозиционера, Панчин добавил, что за время действия яда могло многое произойти.

"К сожалению, известно, что бывают и долгосрочные последствия", – сказал он.

Разработчик отравляющего вещества "Новичок", химик Вил Мирзаянов в комментарии "Настоящему времени" пояснил, что при отравлении ингибиторами холинэстеразы теряется способность управлять мышцами.

"Если человек получил даже маленькую дозу фосфорорганического отравляющего вещества, оно не выходит из организма в течение нескольких дней. Это очень длительный, мучительный процесс – выводить эти вещества из организма", – отметил химик.

Он высказал мнение, что последствия от отравления Навального будут плохими.

"Отравление практически невозвратно, к сожалению. Очень долго – годы нужны для того, чтобы реабилитироваться. Вещества, даже распавшиеся вещества, наносят большой ущерб и сидят в организме очень долго", – добавил Мирзаянов.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.