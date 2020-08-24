Меркель призвала РФ к прозрачному расследованию обстоятельств ухудшения здоровья Навального

Заявление по поводу отравления российского оппозиционера Алексея Навального вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель сделал и глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала РФ к прозрачному расследованию обстоятельств ухудшения здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает "Эхо Москвы".

Заявление по поводу отравления Навального Меркель сделала совместно с главой МИД Германии Хайко Маасом.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был в тяжелом состоянии. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили.