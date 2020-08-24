Путин не участвовал в переговорах о вывозе Навального на лечение в Германию – Песков

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вести переговоры о вывозе из России в Германию заболевшего оппозиционера Алексея Навального – "абсолютно не прерогатива" президента РФ Владимира Путина.

Песков утверждает, что международных переговоров о перелете Навального не было Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин не принимал участия в переговорах о вывозе из больницы в российском Омске в Германию заболевшего российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом 24 августа заявил в Москве журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "Интерфакс".

По его словам, "это абсолютно не прерогатива президента".

Песков утверждает, что международных переговоров на эту тему не было, а разрешение вывезти Навального в Германию дали врачи, приняв во внимание состояние пациента.

Спикер Кремля подчеркнул, что все, что зависело от "соответствующих властей", было сделано "очень быстро" и без каких-либо проблем.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику Шарите. Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Пресс-секретарь "Шарите" сообщила, что официальное заявление о состоянии здоровья Навального не ожидается раньше 24 августа, говорится в сообщении ZDF.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.