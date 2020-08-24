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Кремль получал результаты анализов Навального, пока он находился в больнице Омска – СМИ

Высокопоставленные сотрудники администрации президента России настолько пристально следили за ситуацией с отравлением оппозиционера Алексея Навального, что изучали его результаты анализов, говорится в расследовании издания "Проект".

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Сейчас Навального обследуют в Берлине
Сейчас Навального обследуют в Берлине
Фото: ЕРА

Сотрудники администрации президента РФ получали результаты анализов оппозиционера Алексея Навального, когда тот находился в больнице скорой помощи в Омске. Об этом говорится в расследовании издания "Проект".

"Другие высокопоставленные сотрудники администрации президента настолько пристально следили за ситуацией, что изучали результаты анализов оппозиционера. Один из чиновников даже поделился данными обследований, которых еще не было в СМИ, с корреспондентом "Проекта". И пояснил: они показывают, что у Навального "точно нет отравления", – говорится в материале издания.

Расследователи считают, что об утечке информации о состоянии здоровья оппозиционера говорят обнародованные соратниками Навального фото с неизвестными людьми в кабинете главврача омской больницы Александра Мураховского.

"Случившееся в Омске показывает: власти хорошо знают обо всем, что происходит вокруг оппозиционера, потому что давно выстроили целую систему по борьбе с ним", – пишет издание.

В расследовании также говорится, что против Навального и других оппозиционеров организовывают провокации за счет "черной кассы" Кремля – денег, которые собирают и передают в пользование администрации президента близкие к Кремлю бизнесмены.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.

Возле клиники "Шарите" в Берлине, куда 22 августа доставили Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.

Теги: Россия, Германия, оппозиция, Алексей Навальный, провокации, Омск, отравление, расследование
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