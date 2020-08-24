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Главврач больницы в Омске отрицает вмешательство извне в процесс лечения Навального

Все решения в процессе лечения российского оппозиционера Алексея Навального в больнице скорой помощи в российском Омске принимались коллегиально, заявил главный врач заведения Александр Мураховский.

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Мураховский: Мы лечили пациента, и мы его спасли
Мураховский: Мы лечили пациента, и мы его спасли
Фото: ЕРА

Никакого вмешательства извне в процесс лечения российского оппозиционера Алексея Навального в больнице скорой помощи №1 В Омске не было. Об этом в комментарии журналистам сообщил главный врач заведения Александр Мураховский, пишет русская служба ВВС в своем Telegram-канале.

"Мы лечили пациента, и мы его спасли. Никакого влияния на лечение пациента не было и быть не могло. У пациента был лечащий врач, все решения принимали коллегиально, в каждом консилиуме участвовало до 10 докторов разных учреждений", – отметил Мураховский.

При этом он не смог пояснить журналистам, почему в его кабинете находились посторонние люди в штатском.

"Я не могу сказать, кто это был. Я не могу сказать, что они что-то делали", – отметил Мураховский.

21 августа фото неизвестных людей в кабинете главврача обнародовала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.

Возле клиники "Шарите" в Берлине, куда 22 августа доставили Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Омск, отравление, лечение, врачи
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