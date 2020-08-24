В правительстве Германии заявили, что Навальный, вероятно, стал жертвой отравления

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному необходима личная охрана, потому что он, вероятно, пережил попытку отравления.

Зайберт: В новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев Фото: ЕРА

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, вероятно, стал жертвой отравления. Об этом сегодня заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет "Немецкая волна".

"К сожалению, в новейшей российской истории было несколько подозрительных случаев", – сказал Зайберт. Он призвал к "полной прозрачности" в расследовании инцидента.

Представитель правительства ФРГ считает, что Навальному должны предоставить персональную охрану, пишет Reuters.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.

Возле клиники "Шарите" в Берлине, куда 22 августа доставили Навального, дежурят несколько автобусов полиции и около 10 правоохранителей, которые перемещаются по периметру территории больницы группами.