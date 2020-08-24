Лечивший Навального омский медик заявил об угрозах в свою сторону

Заместитель главного врача омской больницы, куда 20 августа доставили российского оппозиционера Алексея Навального, Анатолий Калиниченко заявил, что получал в соцсетях угрозы в свой адрес и адрес своей семьи.

Заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске, куда 20 августа доставили российского оппозиционера Алексея Навального, Анатолий Калиниченко заявил, что получал угрозы в свой адрес. Об этом он 24 августа рассказал журналистам на пресс-конференции, отмечает ТАСС.

По словам Калиниченко, в соцсетях он получил несколько десятков угроз физического характера – его семье и лично ему. Он добавил, что это никак не повлияло на лечение Навального. Какие именно угрозы получал медик, он не уточнил.

Главврач Александр Мураховский отметил, что лично он угроз не получал, но в его приемную за двое суток поступило более 1000 звонков.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Пресс-секретарь "Шарите" сообщила, что официальное заявление о состоянии здоровья Навального не ожидается раньше 24 августа, говорится в сообщении ZDF.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 24 августа сообщил, что Навальный, вероятно, стал жертвой отравления.