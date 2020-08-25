Американский дипломат пригрозил России "жесткими мерами", если отравление Навального подтвердится

В случае подтверждения версии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального США примут против России "серьезные меры", заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Заместитель госсекретаря США, дипломат Стивен Биган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Вашингтон примет серьезные меры против России, если информация об отравлении оппозиционера Алексея Навального подтвердится. Об этом говорится в пресс-релизе МИД России по итогам встречи сторон 25 августа.

"В случае подтверждения версии о его (Навального) отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году", – говорится в сообщении российского МИД.

Российская сторона охарактеризовала заявление Бигана как "голословное обвинение".

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь", – сообщили дипломаты РФ.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.

К ингибиторам холинэстеразы принадлежат самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман и "Новичок".

Один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев полагает, что в случае Навального речь, скорее всего, идет не о боевых отравляющих веществах (типа "Новичка"), а о лекарственных веществах.