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Разработчик "Новичка" о Навальном: Атропин ему помогает, значит, это именно ингибиторы холинэстеразы, но не боевого действия

Яд в организм российского оппозиционера Алексея Навального, вероятно, поступил перорально, если бы его ввели инъекционно, политик бы умер от поражения легких. Такое мнение высказал российский ученый, синтезировавший "Новичок", Владимир Углев.

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Навальный находится на лечении в клинике в Берлине
Навальный находится на лечении в клинике в Берлине
Фото: ЕРА

Если в Германии российского оппозиционера Алексея Навального лечат атропином, значит, произошло отравление веществами антихолинэстеразного действия. Но речь, скорее всего, идет не о боевых (типа "Новичка"), а о лекарственных веществах. Об этом в комментарии радиостанции BFM.ru сообщил один из разработчиков "Новичка" Владимир Углев.

По его словам, здоровому человеку такие препараты могут принести только вред, а вот страдающим от болезни Альцгеймера такие препараты, наоборот, помогают.

"Если здоровому человеку воткнуть лекарство, которое предназначено для больного, у которого нарушена система химического прерывания нервного импульса, то получится как раз обратный эффект. Если передозировку сделать, то у человека проявляется самый настоящий эффект отравления, так скажем, фосфорорганическими и нервно-паралитическими веществами. Атропин является антидотом для слабых таких ингибиторов... Атропин как бы вытесняет его, и данный участок может снова работать", – отметил Углев.

По его словам, Навальному, вероятно, дали такую дозу ингибиторов, что у него произошла мгновенная блокада холинэстераз в различных участках тела.

"Но самое главное, что, видимо, они были, во-первых, в крови, в других органах, в мышцах, но, самое главное, видимо, не попали в легкие. Потому что у него отравление все-таки перорально, через желудок. Если бы инъекционно, у него бы в первую очередь были бы поражены легкие, он бы умер, его бы вряд ли откачали. Но тем не менее он получил очень серьезное и мощное отравление. Поэтому его держали, полагаю, они думали, что какое-то время пройдет и все это выйдет из организма постепенно. Атропин ему помогает, значит, это именно какие-то ингибиторы холинэстеразы, но не боевого действия", – добавил разработчик "Новичка".

Он допустил, что яд мог быть в чае оппозиционера.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики начали обширную диагностику.

24 августа клиника "Шарите" в Берлине подтвердила, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно, сказано в заявлении, опубликованном на сайте больницы.

К ингибиторам холинэстеразы принадлежат самые распространенные боевые отравляющие вещества: зарин, зоман и "Новичок".

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Шарите, отравление, лечение, Новичок, Владимир Углев
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