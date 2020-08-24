Олег Навальный о главвраче омской клиники: Редко доводилось видеть более конченых людей, чем он

Брат российского оппозиционного политика Алексея Навального Олег рассказал, что главврач больницы скорой медицинской помощи в Омске Александр Мураховский препятствовал общению семьи Навального с врачами из Германии.

Брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег заявил, что главврач больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Александр Мураховский препятствовал транспортировке политика в немецкую клинику. Об этом Навальный написал в Facebook 23 августа.

"Классную пресс-конференцию сегодня устроила в Омске пара медадминистраторов. Особенно доставили слова главврача о том, что он не услышал "спасибо". Это, конечно, неправда. Наверняка ему сказали "спасибо" в различных управлениях за организацию процесса удержания Алексея. Мне вообще редко доводилось видеть более конченых людей в своей жизни, чем он", – отметил Навальный.

По его словам, главврач "с бандой минздравовцев" оказывал давление на врачей, чтобы они подтверждали тезис о невозможности транспортировки политика в Германию.

"Именно он препятствовал нашему общению с врачами из Германии, когда они приехали в омскую больницу. Именно он нагло врал всему миру, что диагноз – "нарушение обмена веществ", а отравление полностью исключено", – написал брат политика.

Он поблагодарил пилотов, которые посадили самолет в Омске, врачей "скорой", которые доставили Алексея Навального в больницу, и медперсонал из Омска и Москвы, который поддерживал жизнь отравленного оппозиционера.

"Бесконечное спасибо всем, кто помог надавить на власть и организовать вывоз. Главврачу Мураховскому "спасибо" пусть говорят силовички", – подчеркнул Олег Навальный.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния. Позже пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что переговоры о транспортировке "сдвинулись с мертвой точки".

Утром 22 августа Навального забрали из Омска самолетом. Его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Немецкие медики проводят обширную диагностику. После обследования и консультации с семьей лечащие врачи прокомментируют заболевание и дальнейшие меры лечения.

Пресс-секретарь "Шарите" сообщила, что официальное заявление о состоянии здоровья Навального не ожидается раньше 24 августа, говорится в сообщении ZDF.

Рейс самолета в Берлин с реанимационным оборудованием для Навального оплатили отец и сын Зимины – российские предприниматели и благотворители.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 24 августа сообщил, что Навальный, вероятно, стал жертвой отравления.