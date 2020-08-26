Джонсон призвал Россию расследовать отравление Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что виновные в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального должны быть наказаны, а Великобритания присоединяется к международным усилиям по обеспечению правосудия.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию расследовать отравление оппозиционера Алексея Навального. Об этом он написал в своем Twitter.

"Отравление Алексея Навального шокировало мир. Великобритания солидарна с ним и его семьей. Нам необходимо полное и прозрачное расследование инцидента", – заявил Джонсон.

Он добавил, что виновные в этом должны быть наказаны, а Великобритания присоединяется к международным усилиям по обеспечению правосудия.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".