Пригожин выкупил долг Фонда борьбы с коррупцией, чтобы "раздеть и разуть" Навального и Соболь

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", 25 августа заключил с комбинатом питания "Московский школьник" договор уступки требования. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд", связанной с предпринимателем.
Из сообщения следует, что теперь Алексей Навальный, созданный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и юрист фонда Любовь Соболь обязаны оплатить долг перед "Московским школьником" в размере почти 88 млн руб. (32,27 млн грн) лично Пригожину.
Пресс-служба "Конкорда" цитирует слова бизнесмена: "...я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона".
Что касается Фонда борьбы с коррупцией и Соболь, то, по словам Пригожина, его юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Он напомнил, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным.
Как пишет DW, в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов и учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го глава ФБК Навальный в своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании "Московский школьник" и "Конкорд" – обе связывают с Пригожиным.
В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы распорядился взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн рублей по иску "Московского школьника", а также обязал Навального и ФБК удалить с YouTube-канала ролик, в котором упоминалась компания, и опровергнуть порочащие ее сведения.
В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.
Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.
Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.
Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".