Пригожин выкупил долг Фонда борьбы с коррупцией, чтобы "раздеть и разуть" Навального и Соболь

Российский оппозиционер Алексей Навальный, его Фонд борьбы с коррупцией и юрист фонда Любовь Соболь должны будут выплатить 88 млн рублей (32,27 млн грн) по иску комбината питания "Московский школьник" лично российскому бизнесмену Евгению Пригожину, который 25 августа выкупил долг у комбината.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", 25 августа заключил с комбинатом питания "Московский школьник" договор уступки требования. Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд", связанной с предпринимателем.

Из сообщения следует, что теперь Алексей Навальный, созданный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и юрист фонда Любовь Соболь обязаны оплатить долг перед "Московским школьником" в размере почти 88 млн руб. (32,27 млн грн) лично Пригожину.

Пресс-служба "Конкорда" цитирует слова бизнесмена: "...я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона".

Что касается Фонда борьбы с коррупцией и Соболь, то, по словам Пригожина, его юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства. Он напомнил, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным.

Как пишет DW, в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов и учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го глава ФБК Навальный в своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании "Московский школьник" и "Конкорд" – обе связывают с Пригожиным.

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы распорядился взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн рублей по иску "Московского школьника", а также обязал Навального и ФБК удалить с YouTube-канала ролик, в котором упоминалась компания, и опровергнуть порочащие ее сведения.

В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.