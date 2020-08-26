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Илларионов: До Навального "заболевали" Литвиненко, Ющенко, Скрипали и Кара-Мурза. Всех этих "заболевших" объединяет одно: они были врагами Путина

К выводу о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный был намеренно отравлен, подталкивают подобные истории с оппонентами президента РФ Владимира Путина – например, бывшим сотрудником ФСБ РФ Александром Литвиненко, экс-президентом Украины Виктором Ющенко, российским журналистом Владимиром Кара-Мурзой, бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

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Илларионов: Очень много "заболевших". Их история и география очень богатые
Илларионов: Очень много "заболевших". Их история и география очень богатые
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов считает, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального не могло произойти без ведома Путина. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое выйдет сегодня вечером. 

По информации Илларионова, после массовых протестов, которые охватили Россию в 2011–2012 годах, в стране был сформирован список самых ярких оппозиционеров, так называемая номенклатура первого лица.

"Лица, входящие в эту номенклатуру, не могут быть подвергнуты никакому воздействию без эксплицитного (то есть откровенного, прямого) либо поручения первого лица, либо его согласия. В эту категорию по результатам 20112012 годов входили четыре человека. Эти четыре человека были связаны с организацией массовых акций, массовых протестов на улицах российских городов. Это Борис Немцов, Гарри Каспаров, Алексей Навальный и Сергей Удальцов. Каждому из них было приготовлено свое. Немцову и Каспарову – самые высокие почести, а Навальному и Удальцову – проведение некоторого времени за решеткой", – сказал Илларионов. 

После получения этой информации, напомнил Илларионов, Каспаров покинул Россию (с 2013 года он живет в США). 

"Борис Немцов уезжал из России – вернулся, снова уезжал – снова вернулся. Мы знаем, что с ним произошло (его застрелили в 2015 году в центре Москвы. – "ГОРДОН"). Навальный и Удальцов оказались за решеткой (в разной степени на разные сроки)", – сказал Илларионов. 

Эксперт отметил, что пока сложно предполагать, что именно произошло с Навальным, – нужно ожидать результатов исследования немецких врачей, но похожие истории, которые происходили в прошлом, подталкивают к однозначному выводу. 

"Если бы это было впервые, если бы перед этим ничего не было, у нас могли бы быть версии, но сейчас у нас нет  других версий, кроме одной", – сказал Илларионов.

Гордон напомнил, что после того, как Навальный попал в больницу с подозрением на отравление, Путин сказал главе Европейского совета Шарлю Мишелю, что оппозиционер просто "заболел". В ответ Илларионов привел список противников советской, а затем российской власти, с которыми пытались расправиться путем отравления.

"Давайте вспомним, кто у нас еще "заболел". [Российская журналистка] Анна Политковская у нас "заболела", [бывший сотрудник ФСБ РФ] Александр Литвиненко у нас "заболел", [бывший президент Украины] Виктор Ющенко здесь "заболел", [бывший российский разведчик Сергей и его дочь Юлия] Скрипали "заболели", [российский журналист Владимир] Кара-Мурза, [российский активист и издатель] Петр Верзилов... Сейчас Навальный "заболел". А до этого "заболевали" [российский журналист] Юрий Щекочихин и даже [лидер Организации украинских националистов] Степан Бандера, как мы помним... Очень много "заболевших". Их история и география очень богатые. Но всех этих "заболевших" объединяет одно: все они имеют то или иное отношение к России, все в той или иной степени оказались врагами Владимира Путина, а раньше – советских лидеров", – отметил Илларионов. 

Трансляция интервью с Илларионовым начнется в 18.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Немцов, Алексей Навальный, Андрей Илларионов, Степан Бандера, Гарри Каспаров, отравление, Анна Политковская, Александр Литвиненко, Сергей Удальцов, Владимир Кара-Мурза, Петр Верзилов, Юрий Щекочихин, отравление Навального
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