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Геннадий Гудков об отравлении Навального: Считаю, на оппозиции отрабатывается действие ядов, которые могут привести к инвалидности

Кремль хочет избавиться от Алексея Навального, как от одного из самых ярких лидеров протестного движения. Если момента его отравления не заметили соратники, значит, это преступление готовилось спецлужбами через агентуру и административные возможности, заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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Навальный один из лидеров протестного движения, безусловно, может быть, самый яркий
Навальный – один из лидеров протестного движения, безусловно, может быть, самый яркий
Фото: Мария Перфильева / Facebook

К отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального причастны власти и спецслужбы РФ. Такое мнение в эфире телеканала "Настоящее время" 20 августа высказал офицер ФСБ в отставке, экс-депутат Госдумы, оппозиционер Геннадий Гудков.

"В стране, которая управляется в ручном режиме с жесткой иерархией, только они и могут быть причастны. Потому что просто представьте, что это кто-то бы сделал из обиженных чиновников, предположим, в качестве отмщения Алексею Навальному. Кремль бы вырыл сейчас уже лучших сыщиков, они бы наказали по первое число всех тех, кто посмел без санкций сделать что-то с лидером российской оппозиции", – сказал он.

Он напомнил, что Навальный сейчас находится под подпиской о невыезде и любой его выезд сопровождается заявлением на имя следователя с указанием подробного графика: где, когда, с кем он будет находиться, на каком транспорте двигаться, когда вернется и прочее и прочее.

"Нетрудно предположить, что, если против него готовилась провокация, преступление, то этот график оказался в руках спецслужб, которые поняли, что "да, удачный момент, прекрасный момент для реализации наших планов", – отметил Гудков.

Оппозиционер отметил, что, если ничего не заметили соратники Навального, которые находились в метре от него, значит, это преступление готовилось оперативным составом через агентуру, своих лиц, административные возможности.

"Имея ресурс неограниченный, можно делать все что угодно... Подбросить в чай, или подбросить в пищу в самолете, или подбросить еще что-то для людей, нанятых спецслужбами, вообще не составляет никаких проблем. Вытащить что-то из карманов и в эти карманы положить. И не факт, что это в чае было... Это могло быть прикосновение. Есть часть ядов, которая, например, может быть внесена в организм через рукопожатие. На самом деле никто сейчас не знает. У меня вообще, знаете, какая версия?.. Я вообще считаю, что идет эксперимент: на оппозиции отрабатывается действие ядов, может быть, не полностью летальных, но которые могут привести к инвалидности человека, к серьезным нарушениям его здоровья, прекращению его дееспособности и так далее", – подчеркнул Гудков.

По его словам, целью заказчиков может быть последующая инвалидность жертвы.

"Мотив? Страна, извините за выражение, идет в тартарары. Скоро политический протест соединится с социальным. [Беларусь] показывает, что все диктаторы после 20 лет надоедают до такой степени, что уже подавляющее большинство населения от них воротит. У нас в стране все это предстоит. Навальный – один из лидеров протестного движения, безусловно, может быть, самый яркий", – добавил оппозиционер.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, отравление, лечение, Геннадий Гудков, спецслужбы
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