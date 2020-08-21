Брат Навального о больнице в Омске: Отсюда его безопасно транспортировать даже на дрезине

Брат Алексея Навального Олег сравнил омскую больницу, в которой находится российский оппозиционер, с медсанчастью исправительной колонии в Орловской области, где он отбывал наказание.

Олег Навальный (справа): Побывал у бро, передал от всех привет, теплые слова и пожелания к выздоровлению Фото: Олег Навальный / Facebook

Родной брат российского оппозиционера Алексея Навального Олег посетил лежащего в коме политика в больнице Омска, об этом он написал в Facebook.

"Побывал я у бро, передал от всех привет, теплые слова и пожелания к выздоровлению от всех. Он не ответил – мешали трубки изо рта и кома", – написал Олег Навальный.

Больница, по его словам, вызвала ностальгию, напомнив медсанчасть исправительной колонии №5 в поселке Нарышкино Орловской области: "менты; облупленные стены; последний ремонт в честь Олимпиады 1980".

"Отсюда его безопасно транспортировать даже на дрезине, не то что на реанималете", – считает брат оппозиционного политика.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а Олега – к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.) – у Многопрофильной процессинговой компании.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навальных и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.

29 июня 2018 года Олега Навального освободили. Он отбывал наказание в исправительной колонии №5 в Орловской области.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача больницы скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска сегодня прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.