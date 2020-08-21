Жена Навального обратилась к Путину с просьбой отпустить ее мужа на лечение в Германию

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального обнародовала свое обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором говорит, что ее мужу требуется квалифицированная медицинская помощь немецких врачей.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить ей перевезти мужа на лечение в Германию. Обращение она обнародовала в Twitter Alexey Navalny.

Она подчеркнула, что Навальному нужна квалифицированная медицинская помощь немецких врачей.

Фото: Alexey Navalny / Twitter

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска сегодня прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.