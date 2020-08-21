"Идет зачистка. Ждут, чтобы токсины перестали определяться в организме". Что известно об отравлении Навального. Главное

Алексей Навальный находится в коме и на аппарате искусственной вентиляции легких больше суток Фото: Алексей Навальный / Facebook

Что произошло, или "Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай"

Российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального привезли в реанимацию с подозрением на отравление. Об этом 20 августа в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на "скорой" едем в больницу", – написала Ярмыш.

Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полёте ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на скорой едем в больницу — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Позже пресс-секретарь сообщила, что Навального, скорее всего, отравили в аэропорту, подмешав что-то в чай.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания", – отметила пресс-секретарь.

Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

В комментарии радиостанции "Эхо Москвы" пресс-секретарь политика уточнила, что Навальному стало плохо сразу же после взлета, он довольно быстро потерял сознание, самолет экстренно сел в Омске, где политика доставили в реанимцию местной больницы скорой помощи №1.

"Он сказал, что плохо себя чувствует. Попросил у меня салфетку. У него была испарина. Попросил с ним поговорить, потому что ему хочется сконцентрироваться на звуке голоса. Я с ним разговаривала. После чего к нам подъехала тележка с водой. Я спросила, поможет ли ему вода. Он сказал, что нет, наверное, все-таки ему нужно отойти. Отошел в туалет и после этого потерял сознание", – рассказала Ярмыш.

* Сегодня в аэропорту Омска экстренно сел самолёт S7 из-за того, что у Алексея Навального, который в это время находился на борту, резко ухудшилось самочувствие.



У него токсическое отравление pic.twitter.com/H5TXd6ZEQs — Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 20, 2020

Житель Томска Павел Лебедев, который летел с Навальным на одном рейсе, обнародовал видео из самолета, на котором слышно, как политик кричит от боли.

Life News рассказывают, что якобы Кира Ярмыш рассказала врачам, что Алексей выпил энергетик. Конечно, у нас же люди пачками теряют сознание от энергетиков



На сторис пассажира из самолёта, в котором летел Навальный, видно, как Алексей пьёт чай pic.twitter.com/JpaI20RrlS — Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) August 20, 2020

Пресс-секретарь Навального отказалась отвечать на вопрос, связана ли была его поездка в Новосибирск и Томск с новыми антикоррупционными расследованиями.

По данным сибирского портала "Тайга.инфо", политик мог прилететь в эти сибирские города для сбора материала для нового расследования о депутатах путинской партии "Единая Россия". Кроме того, отмечает издание, в Новосибирске и Томске пройдут выборы горсовета и гордумы. "В обоих городах избирком зарегистрировал независимых кандидатов, которых в том числе поддерживают местные штабы Навального", – говорится в статье.

Что на данный момент, или "Просим руководство больницы не препятствовать"

Спустя почти сутки после госпитализации состояние 44-летнего Навального остается стабильно тяжелым. Он по-прежнему находится в реанимации в состоянии комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала пресс-секретарь Ярмыш. По ее словам, родные хотят перевезти пациента в другую клинику, однако врачи омской больницы не дают разрешение.

"Диагноза у нас по-прежнему нет, и мы не знаем, что именно послужило причиной всего произошедшего. Семья и врачи Алексея Навального приняли решение о перевозке его в другую клинику. Это нужно сделать хотя бы потому, что в Омске, в больнице, где он находится сейчас, просто нет достаточного оборудования для того, чтобы провести все необходимые тесты и процедуры. Кроме того, это нужно сделать в целях безопасности. […] Мы просим руководство больницы, в которой сейчас находится Алексей, не препятствовать нам в выдаче всех документов, необходимых для его перевозки", – сказала представитель Навального.

Юля Навальная тоже здесь. Ее тоже не пускают, потому что «пациент не дал согласие на посещение». Они это так и говорят pic.twitter.com/08vjVTcUlB — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

Терапевт Ярослав Ашихмин, у которого наблюдается Навальный, в интервью "Медузе" заявил о планах перевезти оппозиционера в одну из клиник Европы.

"Мы пытаемся по своим каналам договориться с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли. Сейчас очень важно, чтобы омские медики отдали пациента, потому что при всем огромном уважении нужно понимать, что это [токсикология] – очень специфическая сфера. И очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином", – сказал Ашихмин, подчеркнув, что европейские клиники лучше российских могут справиться с задачей найти конкретный токсин.

Утром 21 августа омские врачи и прибывшие им на помощь московские специалисты провели консилиум по состоянию здоровья Навального, по итогам которого отказали в транспортировке пациента. Ранее стало известно, что из Берлина за оппозиционером отправят санитарную авиацию с медицинским оборудованием и специалистами, которая сможет доставить его в немецкую клинику "Шарите".

"Обращаемся в ЕСПЧ с заявлением о принятии срочных обеспечительных мер согласно п. 39 Регламента. Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью", – написала после результатов консилиума Ярмыш.

Еще один представитель Навального, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил, что неназванный сотрудник полиции в больнице упомянул, что в организме оппозиционера обнаружено "смертельно опасное вещество", которое "представляет угрозу не только для жизни Алексея, но и для окружающих". Что это за яд, полицейский, по словам Жданова, отказался сообщить, сославшись на тайну следствия. Но, по его словам, потребовал, чтобы находящиеся в больнице надели защитные костюмы.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

В правоохранительных органах информацию о ядовитых веществах отрицают. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Агентство написало, что предварительная версия не изменилась – речь идет об отравлении психодислептиками, однако "более точно можно будет сказать после постановки диагноза и заключения врачей".

Реакция на произошедшее, или "Путину целенаправленно не докладывали"

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что следит за новостями об отравлении Навального, передает "Медуза". Он пожелал оппозиционеру скорейшего выздоровления "как любому гражданину страны", и пообещал оказать помощь в эвакуации на лечение за границу, если такое обращение поступит.

По словам Пескова, в Кремле в курсе того, что Навальный находится в больнице в тяжелом состоянии, но Путину целенаправленно об этом не докладывали. Информацию о госпитализации Навального, как отметил Песков, российский президент получает из прессы. Спикер Кремля также добавил, что в России будет проведено расследование, если информация об отравлении Навального подтвердится.

Российские пропагандистские СМИ и Telegram-каналы, которые связывают с Кремлем, в день инцидента начали распространять сообщения о якобы алкогольном отравлении Навального.

"Как нам стало известно, накануне Алексей Навальный выпивал в деревне Кафтанчиково Томской области приблизительно до двух часов ночи. При поступлении в омскую больницу утром в его организме врачи обнаружили 0,2 промилле алкоголя. Не исключен вариант, что такое состояние у Навального – это результат взаимодействия медицинских препаратов (вероятно, оксибутирата натрия) и алкоголя", – написал Telegram-канал Life Shot.

Эту информацию уже перепечатали издания Life, "Взгляд", "Московский комсомолец", Lenta.ru и "Газета.Ru". Пресс-секретарь Навального Ярмыш назвала эти сообщения неправдивыми.

"Вижу, кремлевские Telegram-каналы стали отрабатывать новый темник: якобы Навальный вчера вечером много пил, а сегодня сам принял таблетку от похмелья, что и спровоцировало отравление. Это неправда. Он не пил вчера и не принимал никаких таблеток сегодня", – написала она в своем Twitter.

Президент РФ Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Фото: Yuri Kochetkov / ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон уже заявили, что готовы оказать помощь Навальному. Об этом они сказали на совместной пресс-конференции, сообщает France TV Info.

В частности, Макрон сообщил, что они готовы предложить "всю необходимую помощь Навальному, его родственникам в плане лечения, убежища, защиты". Он также добавил, что они крайне опечалены и обеспокоены ситуацией, сложившейся с российским оппозиционером. Меркель предложила организовать лечение Навального в немецкой больнице, отмечает Spiegel.

Президент США Дональд Трамп также следит за ситуацией с Навальным, сообщила пресс-служба Белого дома.

Соратник Навального и руководитель его штаба Леонид Волков убежден, что отказ в транспортировке – попытка властей зачистить следы.

"Безусловно, принято политическое, а не медицинское решение. Я считаю: идет зачистка за исполнителями-неудачниками; ждут, чтобы токсины вышли и перестали определяться в организме. Диагноза и анализов нет. Жизнь Алексея в огромной опасности", – написал Волков в Twitter.

Супруга Навального Юлия прилетела к мужу в день его госпитализации. Ее поначалу не пускали, сославшись на то, как сообщает главный редактор "Эха Москвы", что "паспорт Юли Навальной – недостаточное основание для посещения, из него "без свидетельства о браке не следует, что она жена".

"Я очень тебя люблю. Все обязательно будет хорошо. Мы всегда справлялись, должны справиться и сейчас. Спасибо всем за поддержку", – написала вечером того дня Навальная на своей странице в Instagram.