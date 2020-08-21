В больницу к Навальному приезжали немецкие врачи, близким оппозиционера не дали с ними пообщаться

Врачи из Германии, которые прилетели сегодня медицинским бортом в российский Омск, чтобы забрать оппозиционера Алексея Навального, приезжали в больницу, где он находится, и уже покинули ее, не пообщавшись с близкими политика.

Жена Навального сказала, что ей препятствовали люди в штатском Фото: Ilya Pahomov / Twitter

В больницу Омска, где после вероятного отравления находится российский оппозиционер Алексей Навальный, приехали немецкие врачи. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

"Мы знаем, что недавно в больницу вошли немецкие врачи, прилетевшие медицинским бортом. Где они сейчас и с кем общаются, мы не знаем. Все местные врачи куда-то исчезли", – написала она.

Мы знаем, что недавно в больницу вошли немецкие врачи, прилетевшие медицинским бортом. Где они сейчас и с кем общаются, мы не знаем. Все местные врачи куда-то исчезли — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Немецкие врачи находились внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дали, сообщила жена Навального Юлия.

Немецкие врачи находятся внутри больницы, но родственникам с ними встретиться не дают. Комментарий Юли Навальной pic.twitter.com/0zu8obAIIE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

В результате, по словам жены оппозиционера, медиков из ФРГ вывели через запасной вход и посадили в машину. Попытки Ярмыш, Навальной и главы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова подойти к авто блокировались людьми в штатском.

Только что немецких врачей вывезли из больницы. Я и Иван Жданов пытались остановить машину, но нас силой оттаскивали сотрудники в штатском. Заявление Юли pic.twitter.com/sYC8rEdtnE — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.