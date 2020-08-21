"Кремль не занимается вопросами лечения пациентов". Песков прокомментировал возможную транспортировку Навального в Германию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 августа сообщил, что Кремль не получал официального обращения от представителей российского оппозиционного политика Алексея Навального о его транспортировке в Германию.

Представители российского оппозиционера Алексея Навального официально не обращались в Кремль с просьбой о его транспортировке в Германию. Однако в правительстве России знают, что об этом были сообщения в соцсетях, сказал 21 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщила "Медуза".

В таких вопросах лишняя бюрократия не нужна, сказал он и уточнил, что в Омск прилетел самолет с врачами из Германии. Российские врачи пригласили их побывать в больнице, поучаствовать в консилиуме, получить всю информацию о методах лечения и анализах Навального.

Поехали немцы или нет, неизвестно, но российские врачи находятся с ними в полном контакте, отметил пресс-секретарь Кремля.

По мнению лечащего врача Навального, до конца не известно, что стало причиной госпитализации оппозиционера, поэтому его перевозка по воздуху пока невозможна, сказал Песков. И добавил, что анализы до сих пор ничего не выявили. Какой-то набор веществ, которые могли стать причиной для отравления, якобы исключен, но это не окончательный ответ, заявил он.

На вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать транспортировке Навального в Германию, Песков ответил, что администрация президента никак не вмешивается в эти вопросы, поскольку Кремль не занимается вопросами лечения пациентов.