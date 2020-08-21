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"Кремль не занимается вопросами лечения пациентов". Песков прокомментировал возможную транспортировку Навального в Германию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 августа сообщил, что Кремль не получал официального обращения от представителей российского оппозиционного политика Алексея Навального о его транспортировке в Германию.

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Песков заявил, что Кремль не занимается лечением пациентов
Песков заявил, что Кремль не занимается лечением пациентов
Фото: ЕРА

Представители российского оппозиционера Алексея Навального официально не обращались в Кремль с просьбой о его транспортировке в Германию. Однако в правительстве России знают, что об этом были сообщения в соцсетях, сказал 21 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщила "Медуза".

В таких вопросах лишняя бюрократия не нужна, сказал он и уточнил, что в Омск прилетел самолет с врачами из Германии. Российские врачи пригласили их побывать в больнице, поучаствовать в консилиуме, получить всю информацию о методах лечения и анализах Навального.

Поехали немцы или нет, неизвестно, но российские врачи находятся с ними в полном контакте, отметил пресс-секретарь Кремля.

По мнению лечащего врача Навального, до конца не известно, что стало причиной госпитализации оппозиционера, поэтому его перевозка по воздуху пока невозможна, сказал Песков. И добавил, что анализы до сих пор ничего не выявили. Какой-то набор веществ, которые могли стать причиной для отравления, якобы исключен, но это не окончательный ответ, заявил он.

На вопрос, вмешивались ли власти, чтобы помешать транспортировке Навального в Германию, Песков ответил, что администрация президента никак не вмешивается в эти вопросы, поскольку Кремль не занимается вопросами лечения пациентов.

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

12 августа в аэропорт Омска прилетел самолет, который был готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.

В этот день главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский заявил, что основной рабочий диагноз Навального – нарушение обмена веществ.

Ранее он сообщил, что медики отрабатывают пять возможных диагнозов российского оппозиционера.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, Кремль, Дмитрий Песков, отравление
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