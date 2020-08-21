"Будем надеяться, большую часть дорогостоящего яда украли сами исполнители". Невзоров связал отравление Навального с событиями в Беларуси

Российский публицист Александр Невзоров высказал мнение, что Кремль считает оппозиционера Алексея Навального реальным лидером потенциальной революции, что и стало причиной его отравления.

В отравлении российского оппозиционера Алексея Навального нет ничего удивительного, если вспомнить, что сейчас происходит в Беларуси. Об этом в своем YouTube-канале заявил российский публицист Александр Невзоров.

"Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси. Ведь заметно, что самая слабая часть белорусской революции – это отсутствие опытного, единого и злого лидера. [Светлана] Тихановская годится (с некоторой натяжкой) в символы, но никак не в стратеги и вожаки этой революции. Будь у восставших хоть один реальный лидер, усатый (президент Беларуси Александр Лукашенко. – "ГОРДОН") давно считал бы невыкопанный картофель, находясь с ним лицом к лицу", – отметил Невзоров.

По его мнению, в связи с этим отравление Навального – "вполне логичная зачистка" перед возможными аналогичными событиями в РФ.

"А вы что хотите, чтобы они сидели сложа руки и ждали, пока их по одному будут выводить на площадь?" – подчеркнул публицист.

Он высказал мнение, что с Навальным "сработали глуповато, зато оперативно".

"И вообще надо сказать, что с отравлениями что-то не задалось. А Навальному, вероятно, повезло. Будем надеяться, что (как это всегда бывает в России) большую часть дорогостоящего яда украли сами исполнители", – добавил Невзоров.

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Видео: Александр Невзоров / YouTube

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находится в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он в тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ называли предварительный диагноз оппозиционера: острое отравление неустановленным психодислептиком.

21 августа жена Навального сегодня сообщила, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники считают, что именно поэтому врачи отказываются "отдавать" политика для лечения в Германию.

Источники ТАСС и "Медузы" информацию о найденном яде опровергли. Заместитель главного врача скорой помощи №1 Омска Анатолий Калиниченко также сообщил, что в результате исследования анализов Навального медики не выявили следов каких-либо ядов. Основным рабочим диагнозом Навального в больнице назвали нарушение обмена веществ.

При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

В аэропорт Омска утром 21 августа прилетел самолет, который готов доставить Навального на лечение в Германию, однако российские врачи после консилиума отказались отпускать политика якобы из-за его нестабильного состояния.