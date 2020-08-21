Глава МИД Германии сравнил события в Беларуси с Пражской весной 1968 года

Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что белорусы, как и жители Праги в 1968 году, требуют большей свободы и лучшей жизни.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сравнил массовые протесты в Беларуси с Пражской весной в Чехословакии в 1968 году. Об этом 21 августа сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам дипломата, тогда жители Чехословакии, как и белорусы сейчас, требовали большей свободы и лучшей жизни.

Маас считает, что в ситуации с протестами властям Беларуси следует "взглянуть в лицо реальности" и начать диалог с гражданским обществом.

Глава МИД ФРГ подчеркнул, что белорусы призывают к переменам в своей стране.

С января по август 1968 года в Чехословакии проходили реформы, названные Пражской весной. Чтобы остановить преобразования в стране, в ночь на 21 августа 1968-го войска Советского Союза и нескольких его союзников – Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии – начали вторжение в Чехословакию. В Праге и других городах прошли протесты, переросшие в беспорядки. Жертвами столкновений стали более 100 человек.

В 2018 году Чехия признала происходившее вторжением и оккупацией.

В августе 2020 года после выборов президента Беларуси, победителем которых официально признали действующего президента Александра Лукашенко, в стране начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Проигравшая Лукашенко оппозиционер Светлана Тихановская сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 14 августа она объявила о создании координационного совета для передачи власти в Беларуси. 18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет готов к переговорам с Лукашенко.

Действующий глава государства сказал, что не согласен на проведение повторных выборов, и обвинил координационный совет оппозиции в попытке захвата власти.

ЕС не признал результаты выборов в Беларуси и решил ввести санкции против причастных к насилию и фальсификациям.