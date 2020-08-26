"Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник". Лидеры мнений и их версии, кто отравил Навального

Журналистка, основатель издания The Bell Елизавета Осетинская признает, что активно продвигаемый отдельными российскими СМИ тезис, что если бы заказчиком преступления были власти РФ, вряд ли бы они разрешили немецким специалистам забрать Алексея Навального в берлинскую клинику, ввел и ее в заблуждение.

"Оказалось, обычное наше классическое вранье: про обмен веществ, вроде мифического "второго самолета" над Донбассом. А на деле – отравление опасным способом, покушение на убийство. Честно скажу, вот так, как с этим "обменом веществ" [омские врачи поставили Навальному диагноз "нарушение обмена веществ"], меня еще никогда не наеб…вали", – написала Осетинская в Facebook.

Журналист "Настоящего времени" Тимур Олевский, в отличие от Осетинской, убежден, что именно омские врачи спасли Навальному жизнь, в том числе потому, что если бы они "публично сказали про отравление и антидот, Навального бы не отпустили из страны".

В комментариях журналист уточняет, что имел в виду рядовых врачей омской больницы, непосредственно откачивавших пациента, а не руководство медучреждения в лице главврача Александра Мураховского и его зама, отвечавших за общение с родными Навального, а также со СМИ.

Писатель и публицист Виктор Шендерович настаивает, что диагноз, поставленный Навальному специалистами немецкой клиники "Шарите", – это официальная фиксация, что "Путин либо прямой заказчик этого преступления, либо его соучастник, как человек, использовавший свое служебное положение для того, чтобы препятствовать расследованию".

"Ибо внезапный отказ от согласованной перевозки Навального в Германию и его фактический арест, в коме (с омским диагнозом "нарушение обмена веществ") – не могли произойти без санкции главы государства. А это – попытка скрыть следы преступления, зафиксированного теперь официально. […] Путин – трус и ничтожество. Начав с политического захвата власти и не имея возможности уйти от нее без фатальных для себя последствий, он, пройдя через фазу судебного насилия, теперь уничтожает своих политических противников физически. Он заказчик или соучастник убийства Бориса Немцова. Он заказчик или соучастник покушения на убийство Алексея Навального. То, что этот человек до сих пор находится в Кремле, а не на скамье подсудимых – позор для России", – убежден Шендерович.

Бывший разведчик КГБ, сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец в комментарии изданию "ГОРДОН" обратил внимание, что одной из причин атаки со стороны власти на Навального могло стать его расследование о вирусологическом центре "Вектор".

"У этого отравления, как представляется, есть два вектора. Первый: по словам секретаря Навального, накануне он посетил Новосибирск для проведения секретного расследования, и там за ним было замечено наружное наблюдение. Напомню, что в Новосибирской области расположен теперь уже известный центр "Вектор", из которого 16 сентября прошлого года произошел выброс. Вскоре в области началась "нетипичная" пневмония с закрытием дошкольных учреждений, о чем было рассказано по телевидению", – акцентировал собеседник.

Швец напомнил, что в середине октября в китайском городе Ухань состоялись международные военные игры с участием команды из РФ, а 18 ноября в Ухане был зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

"С началом пандемии в РФ оказалось, что единственным центром, где могут сделать соответствующий тест, является "Вектор". Есть серьезные основания полагать, что распространение коронавируса началось с РФ, а затем, при помощи спецоперации, его занесли в Китай. Заявления, что РФ стала первой в создании вакцины, лишь усиливает подозрения, что работы над COVID-19 и антидотом велись в "Векторе" одновременно и давно. Понятно, что расследование по этому делу представляет для Кремля серьезную опасность. Раньше они убивали людей и за меньшие "шалости", – подчеркнул Швец.

Главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский во время брифинга. В этой больнице Навального продержали двое суток и лишь после отпустили на лечение в Германию. Фото: Maxim Karmay / ЕРА

Репортер и режиссер-документалист Андрей Лошак отмечает, что после двух суток вранья о диагнозе Навального словосочетание "омские врачи" стало мемом, означающим "крайнюю степень конформизма" и предательства профессии.

"Не исключено, что это словосочетание надолго войдет в язык и в голограммном словаре идиом, который движением зрачка будут скроллить наши потомки, в статье "омские врачи" они прочтут: "Выражение означает крайнюю степень конформизма, сопряженного с предательством профессиональных интересов из страха перед начальством и/или ради личной выгоды", – написал на своей странице в Facebook Лошак.

Бывший вице-премьер РФ и экс-председатель Госкомимущества России Альфред Кох, с 2014-го постоянно живущий в Германии, задается риторическим вопросом, как пройдет возможное расследование отравления Навального непосредственно в России.

Журналист, обозреватель радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Пархоменко напоминает, что к группе отравляющих веществ, следы которого обнаружены в организме Навального, относится также и "Новичок" – боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия, которым в британском Солсбери отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Журналист Наталия Геворкян, больше 20 лет живущая в Париже, опубликовала ответ из своей переписки с одним из разработчиков "Новичка" Владимиром Углевым. Ученый предполагает, что от убийства к убийству "учатся чекисты не оставлять следы", именно поэтому в случае с Навальным были применены "ингибиторы холинэстераз, которые через несколько дней просто разлагаются в организме".

Обозреватель и телекритик Алина Бородина подчеркивает, что "вранье врачей – это страшнее вранья спецслужб. У последних работа такая. С ними все ясно". Она также напоминает, что шанс на жизнь дали Навальному пилоты авиарейса Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку в Омске, как только выяснилось, что пассажиру на их борту нужна медицинская помощь.

"Но одно вот определенно, командир корабля и пилоты рейса Томск – Москва оказались приличными и порядочными людьми и профессионалами, спасшими, конечно, первоначально жизнь Алексею Навальному, может кому повезет их найти и поговорить с ними, если, конечно, их уже не спрятали и не запретили говорить под страхом смерти. Не удивлюсь ничему. Но летчики эти в любом случае, будучи в явной зоне риска, решили посадить самолет в Омске и выиграли часы у смерти", – отметила Бородина.

Российский фотограф, журналист и волонтер Виктория Ивлева лаконично отметила, насколько "популярным" теперь станет выражение ингибитор холинэстеразы – семейство веществ, которым отравили Навального.

"Поразительная страна. Никто не знает наверняка, как зовут дочерей президента, зато все знают словосочетание ингибитор холинэстеразы", – написала Ивлева.

Вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом полоний-210 в Лондоне в 2006 году, Марина Литвиненко в комментарии YouTube-каналу "И Грянул Грэм" отмечает: если еще в конце 90-х ее мужу приходилось доказывать, что ФСБ – преступная организация, то теперь это очевидно всем.

"И Алексей [Навальный], и мой муж Александр Литвиненко боролись за право донести информацию до людей. То, что делает Алексей Навальный – [показывает] современную Россию, погрязшую в коррупции. То, что он высвечивает своими расследованиями – это стало для кого-то откровением, а для кого-то поводом наконец-то выйти на улицу. Я не постесняюсь сказать, что Саша был одним из первых, когда в 1998 году вышел на пресс-конференцию и открыто заявил, что современная структура ФСБ становится преступной организацией. В тот момент он не получил поддержки, потому что это казалось невозможным […] К сожалению, те слова, что он произнес в 1998 году, сейчас говорят все: о том, что это преступная организация, что ФСБ убивает людей", – рассказала Литвиненко.

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Видео: И Грянул Грэм / YouTube

Журналист Леонид Рагозин провел параллели с протестами в Беларуси и сделал вывод, что и режим Александра Лукашенко, и режим Владимира Путина "далеко зайдут в борьбе за выживание". И что гражданам, допустившим, чтобы в их стране десятками лет правил несменяемый президент, придется "жестко расплачиваться".

"Вместе с минскими событиями все это наводит на удручающие мысли о том, как далеко зайдут эти режимы в борьбе за выживание. Далеко зайдут – граждане дали им слишком много времени на подготовку. За все циничные шуточки о демшизе и троллинг возмущавшихся, за "я не лезу в политику, там слишком много грязи", за "куда мне протестовать, у меня же ипотека" придется жестоко расплачиваться. Не думаю, что есть какой-то способ обойти и избежать этот момент", – резюмировал Рагозин.

Представители российской власти и прокремлевские журналисты, наоборот, обвиняют в произошедшем Запад, настаивая, что "иностранным государствам" было выгодно отравление оппозиционера Навального для "напряжения внутри России".

В частности, такого мнения придерживается председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Он не исключает, что отравление Навального – "провокация Германии и других стран Евросоюза" для обвинения России.

"Хорошо, что [канцлер ФРГ] Меркель откликнулась и оказала помощь Навальному. Хотелось бы верить, что она поступила бы так же, если бы это касалось любого другого гражданина Российской Федерации, а не только радикального оппозиционера. Однако последовавшие затем заявления Меркель и [верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа] Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны", – цитирует Володина официальный сайт Госдумы.

22 августа 2020 года, спустя двое суток после отравления, Навального, пребывающего в коме, в специальном боксе вывезли из Омска в Берлин в клинику "Шарите" . Фото: Clemens Bilan / ЕРА

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции, что Кремль не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств отравления Навального.

"Сначала нужно найти вещество. Установить, что стало причиной этого состояния. Пока мы констатируем нахождение пациента в коме", – сказал Песков. К слову, 20 августа, в день отравления Навального, Песков заявлял, что в России будет проведено расследование, если информация об отравлении подтвердится.

На вопрос о возможной причастности к отравлению Путина, поскольку "преступления такого масштаба не могли быть организованы без одобрения, прямого приказа или как минимум без намека или кивка президента", Песков ответил предельно кратко.

"Мы не можем относиться серьезно к озвученным вами во второй части вопроса обвинениям... Это обвинение не может никак быть правдой и, скорее, является "пустым шумом", серьезно к этому относиться не намерены", – заявил пресс-секретарь российского главы.

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: ЕРА

Телеведущий Владимир Соловьев обращает внимание, что берлинская клиника "Шарите" не устроила пресс-конференцию о состоянии Навального, а выпустила пресс-релиз. По мнению российского пропагандиста, это прямое доказательство связи медиков со спецслужбами.

"Что и требовалось доказать. Похоже, берлинские врачи еще не получили методички от BND [Федеральная разведывательная служба Германии] и ЦРУ. Там будет все подробно расписано, что и в каком количестве нашли в крови у Навального. Подождите, вопросом занимаются", – написал Соловьев в Telegram.

Еще один кремлевский пропагандист, гендиректор информагентства "Россия сегодня" и телеведущий Дмитрий Киселев также обвинил в отравлении Навального Запад.

"Если Навального и правда отравили, хотя немецкие врачи не представили пока ни одного документа, то выгодно было это только [его] западным кураторам. Они – единственные, кто в этом был заинтересован. Так что если и искать виновных, то на Западе. России Навальный никак не мешал своей деятельностью. В любом случае, без доказательств версия об отравлении остается лишь версией. Кто и мог этим заняться, то не Россия. Нам это не нужно", – заявил Киселев изданию "Политика сегодня".

Ранее Киселев писал в своем Telegram-канале, что Навального могли отравить американцы или англичане.

"Если Навального и отравили, то это американцы или англичане. Просто чтобы бросить очередную подлянку... Это в их стилистике. "Отравленный" Навальный им интереснее неотравленного. Это сравнимо с доказанной подделкой документов для демонизации связей Трампа с Россией. России он [Навальный] особых проблем не доставлял. Общество, скорее, нуждается в watchdogs, и как-то все уже свыклись с наличием Алексея как краски в общей палитре. Так что нет мотива что-то подсыпать в чай. В любом случае – очень сейчас жалко его. Надеюсь, наши врачи откачают", – подчеркнул Киселев.