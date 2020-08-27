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Главврач больницы в Омске попросил у клиники "Шарите" доказательства отравления Навального

Главный врач омской городской клинической больницы №1 предложил коллегам из немецкой клиники "Шарите" обменяться образцами биологических жидкостей российского оппозиционера Алексея Навального в качестве доказательства версии о возможном отравлении.

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Мураховский уточнил, что в его клинике Навальному давали атропин
Мураховский уточнил, что в его клинике Навальному давали атропин
Фото: EPA

Главный врач омской городской клинической больницы №1, куда сначала поступил на лечение российский оппозиционный политик Алексей Навальный, в письме попросил медиков берлинской клиники "Шарите" предоставить доказательства отравления Навального. Письмо Мураховского опубликовал в Telegram-канале ведущий российской программы "60 минут" Евгений Попов.

В письме говорится, что при поступлении Навального в больницу российские врачи рассматривали версию отравления. Но этот диагноз не подтвердился "из-за отсутствия характерной клинической картины и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".

"Хотим отметить, что снижение уровня холинэстеразы может быть вызвано множеством причин – как приемом препаратов, так и эндогенными причинами различного происхождения", – написал главврач.

Мураховский в своем письме уточнил, что Навальному действительно давали атропин в связи с "другими медицинскими показаниями". Он также предложил немецким коллегам обменяться биологическими образцами, "исключительно в интересах пациента".

"Предлагаем произвести обмен образцов биологических жидкостей", – сказано в тексте письма.

Попов также опубликовал фрагмент справки о результатах химико-токсикологических исследований Навального. В ней написано, что "ингибиторы холинэстеразы не обнаружены". В справке указано, что исследование проводилось 25 августа.

Также 26 августа сайт omsk.mk.ru опубликовал открытое письмо "от лица медицинского сообщества Омской области". В нем сказано, что "сторонники Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь, хотя никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований".

Лечащие врачи  Навального из  "Шарите" связались с коллегами в Болгарии, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в 2015 году в Софии. По мнению специалистов, Навальный подвергся воздействию вещества из того же семейства органофосфатов, что и Гебрев. К ним относятся инсектициды и нервные токсины – зарин и "Новичок".

Утром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика. В команде оппозиционера считают, что в чай ему подмешали токсичное вещество.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравилиКлинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество еще неизвестно. Состояние оппозиционера остается тяжелым, политик находится в медикаментозной коме, однако его жизни ничего не угрожает, сообщили в клинике "Шарите".

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, больница, врачи, Новичок, отравление Навального
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